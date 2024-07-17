properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Россияне устремились зарабатывать криптовалюту с помощью игр

У хомяка появились конкуренты? Новые кликеры выходят на игровой рынок

17 июля 2024, 05:28
Россияне устремились зарабатывать криптовалюту с помощью игр
Десятки кликеров борются за повторение успеха игры Hamster Combat (16+). Properm выяснил, какие проекты набирают популярность.

Игра Hamster Combat буквально взбудоражила российское интернет-сообщество. Люди самых разных возрастов устремились «тапать» на экран, чтобы заработать виртуальную валюту.

Сильнее всего интерес игроков подогрела возможность вывода монет в настоящие активы. На сегодняшний день кликер так и не выпустил собственный токен, однако разработчики обещают сделать это уже в скорое время. На волне популярности хомяка в мессенджере Telegram начали появляться и другие проекты для заработка криптовалюты.

Blum

Вторая по популярности игра после Hamster Combat предлагает пользователям выполнить различные заданияВторая по популярности игра после Hamster Combat предлагает пользователям выполнить различные задания
Вторая по популярности игра после Hamster Combat предлагает пользователям выполнить различные задания

Пока что первенство самого популярного конкурента Hamster Combat держит кликер Blum. Сейчас в Telegram-канале игры более 14 млн подписчиков, и цифры все еще продолжают расти. Пользователи кликера выполняют несложные задания, за которые им начисляют виртуальную валюту. Например, игрок может подписаться на другой канал — за это ему гарантировано вознаграждение.

Стоит отметить ключевое отличие Blum от кликера про хомяка. Разработчики первого проекта не остались анонимными, в отличие от команды Hamster Combat. Создатели Blum — российские экс-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис. Как отмечают дельцы в области криптовалюты, сейчас проект планируется развивать в сторону разнообразия.

Catizen

В игре можно скрещивать котов, зарабатывая токеныВ игре можно скрещивать котов, зарабатывая токены
В игре можно скрещивать котов, зарабатывая токены

Этот кликер отличается приятной анимацией и интересным сюжетом. Так, игроки Catizen занимаются скрещиванием котов — с помощью вывода новых животных и зарабатываются токены. Кроме того, заработать виртуальную валюту можно посредством ловли рыбы.

Telegram-канал игры приближается к 4,5 млн подписчиков. Пока что кликер не вышел на криптобиржу, но создатели наращивают связи с крупными партнерами.

MemeFi

MemeFi решил сделать своими героями самые известные мемыMemeFi решил сделать своими героями самые известные мемы
MemeFi решил сделать своими героями самые известные мемы

Игра предлагает зарабатывать виртуальную валюту тем же способом, что и остальные проекты. Однако кликер использует образы популярных мемов, за тапание по которым и начисляются токены. На сегодняшний день к игре присоединились более 7,4 млн человек по всему миру.

Bcoin 2048

Токены можно зарабатывать с помощью сложения чиселТокены можно зарабатывать с помощью сложения чисел
Токены можно зарабатывать с помощью сложения чисел

В случае с этим проектом важно знать его предысторию. Так, несколько лет назад в сети вирусилась игра 2048, в которой нужно было соединять блоки с одинаковыми числами — таким образом пользователи должны были получить определенное число очков, и чем оно больше, тем лучше.

Bcoin 2048 взял за основу такой же геймплей. Только теперь за успешное сложение пар игроки могут заработать криптовалюту. Кликер является новым проектом, поэтому его Telegram-канал пока что насчитывает лишь 415 тысяч подписчиков.

PixelTap от Pixelverse

В PixelTap вы сможете развивать питомцевВ PixelTap вы сможете развивать питомцев
В PixelTap вы сможете развивать питомцев

Данная игра позволяет пользователям выращивать питомцев и отправлять их на бой с другими боссами. На сегодняшний день проект не выпустил собственный токен, однако создатели планируют выпустить цифровой актив под названием PIXFI.

Станут ли новые проекты такими же прибыльными, как Notcoin или Hamster Combat — неизвестно. Эксперты предупреждают, что таких денег, как Notcoin, игрокам, скорее всего, не принесет уже ни один проект, даже «хомяк»: должно сойтись слишком много факторов. Чаще всего результаты будут посредственными.

Читайте также:
«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на КарпинскогоЗарубежный брокер — не роскошь, а средство передвиженияРазрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%
#Виктория Оврамец#Криптовалюта#Игры#Hamster Combat#Кликеры
Подпишитесь
В Соликамске закрывают санаторий для детей, больных туберкулезом
Сегодня, 03:00
Видео. Рысь из Пермского зоопарка впервые показала своих котят
Сегодня, 02:53
С начала 2024 года в Перми снесли 68 аварийных домов
Сегодня, 03:23
Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику
Сегодня, 03:44
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
Сегодня, 04:18
В Перми четыре автобуса изменили маршруты
Сегодня, 06:23