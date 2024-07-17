У хомяка появились конкуренты? Новые кликеры выходят на игровой рынок

В случае с этим проектом важно знать его предысторию. Так, несколько лет назад в сети вирусилась игра 2048, в которой нужно было соединять блоки с одинаковыми числами — таким образом пользователи должны были получить определенное число очков, и чем оно больше, тем лучше.