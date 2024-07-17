У хомяка появились конкуренты? Новые кликеры выходят на игровой рынок

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Игра Hamster Combat буквально взбудоражила российское интернет-сообщество. Люди самых разных возрастов устремились «тапать» на экран, чтобы заработать виртуальную валюту.
Сильнее всего интерес игроков подогрела возможность вывода монет в настоящие активы. На сегодняшний день кликер так и не выпустил собственный токен, однако разработчики обещают сделать это уже в скорое время. На волне популярности хомяка в мессенджере Telegram начали появляться и другие проекты для заработка криптовалюты.
Пока что первенство самого популярного конкурента Hamster Combat держит кликер Blum. Сейчас в Telegram-канале игры более 14 млн подписчиков, и цифры все еще продолжают расти. Пользователи кликера выполняют несложные задания, за которые им начисляют виртуальную валюту. Например, игрок может подписаться на другой канал — за это ему гарантировано вознаграждение.
Стоит отметить ключевое отличие Blum от кликера про хомяка. Разработчики первого проекта не остались анонимными, в отличие от команды Hamster Combat. Создатели Blum — российские экс-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис. Как отмечают дельцы в области криптовалюты, сейчас проект планируется развивать в сторону разнообразия.
Этот кликер отличается приятной анимацией и интересным сюжетом. Так, игроки Catizen занимаются скрещиванием котов — с помощью вывода новых животных и зарабатываются токены. Кроме того, заработать виртуальную валюту можно посредством ловли рыбы.
Telegram-канал игры приближается к 4,5 млн подписчиков. Пока что кликер не вышел на криптобиржу, но создатели наращивают связи с крупными партнерами.
Игра предлагает зарабатывать виртуальную валюту тем же способом, что и остальные проекты. Однако кликер использует образы популярных мемов, за тапание по которым и начисляются токены. На сегодняшний день к игре присоединились более 7,4 млн человек по всему миру.
В случае с этим проектом важно знать его предысторию. Так, несколько лет назад в сети вирусилась игра 2048, в которой нужно было соединять блоки с одинаковыми числами — таким образом пользователи должны были получить определенное число очков, и чем оно больше, тем лучше.
Bcoin 2048 взял за основу такой же геймплей. Только теперь за успешное сложение пар игроки могут заработать криптовалюту. Кликер является новым проектом, поэтому его Telegram-канал пока что насчитывает лишь 415 тысяч подписчиков.
Данная игра позволяет пользователям выращивать питомцев и отправлять их на бой с другими боссами. На сегодняшний день проект не выпустил собственный токен, однако создатели планируют выпустить цифровой актив под названием PIXFI.
Станут ли новые проекты такими же прибыльными, как Notcoin или Hamster Combat — неизвестно. Эксперты предупреждают, что таких денег, как Notcoin, игрокам, скорее всего, не принесет уже ни один проект, даже «хомяк»: должно сойтись слишком много факторов. Чаще всего результаты будут посредственными.