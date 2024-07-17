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В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых

В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых

17 июля 2024, 11:44
Фото: Екатерина Скибицкая / страница Вконтакте Екатерины Скибицкой
Доходы от вафель будут перечисляться в благотворительный фонд «Добрянка».

Фонд «Добрянка» и семейное кафе «Традиция» возродили старинный добрянский рецепт вафель, которые пекли в городе более века назад. Для приготовления вафель использовались чугунные формы с надписью «Добрянка» внутри, сообщили в фонде.

Десерт готовили в конце XIX века в семьях местной образованной части населения, включая рабочих и служащих Строгановского металлургического завода, был важной частью свадебных празднеств. Завод изготавливал специальные формы, которые украшали вафлю надписью «Добрянка».

Некоторые хозяйки предлагали свои вафли на заказ. Однако в советское время, с расцветом тяжелой промышленности, традиция канула в лету.

По словам директора фонда «Добрянка» Ивана Свистунова, продолжительное время добрянские вафли можно было отведать лишь на редких торжествах. Однако, в течение 10 лет велись работы по возрождение этого лакомства в повседневной жизни, что потребовало не только восстановления старых рецептов, но и создания новой формы для выпечки, которая повторяет дизайн старой вафельницы.

Мастера из Перми и Ижевска удалось создать уникальную форму с помощью 3D-сканирования и современного фрезерного оборудования с ЧПУ. Местные повара, в свою очередь, дали волю своей фантазии и решили поэкспериментировать с рецептами вафель, исходя из воспоминаний местных жительниц. Теперь доходы от продажи вафель будут перечисляться на благотворительные нужды в фонд «Добрянка» для создания целевого капитала.

Сейчас фонд использует доходы от целевого капитала для поддержки инициатив местных граждан и местных НКО, включая проекты по сохранению исторического и культурного наследия. Сейчас для активации целевого капитала важно собрать порядка 3 млн рублей

По состоянию на ноябрь 2023 года фонд «Добрянка» открыл публичный сбор пожертвований и собрал около 34% от требуемой суммы благодаря 179 спонсорам из 23 городов.

Сегодня в крае находится четыре учреждения, которые обладают целевым капиталом. Это ПГНИУ, Пермский Политех, благотворительный фонд «Дедморозим», а также Театр оперы и балета имени П. И. Чайковского. Совокупная сумма их целевых капиталов на начало 2024 года оценивается в 40,9 млн. рублей.

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#Пермский край#Культурное наследие#Благотворительность#История#Добрянкие вафли#Фонд Добрянка
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