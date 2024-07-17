В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых

По словам директора фонда «Добрянка» Ивана Свистунова, продолжительное время добрянские вафли можно было отведать лишь на редких торжествах. Однако, в течение 10 лет велись работы по возрождение этого лакомства в повседневной жизни, что потребовало не только восстановления старых рецептов, но и создания новой формы для выпечки, которая повторяет дизайн старой вафельницы.