В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Фонд «Добрянка» и семейное кафе «Традиция» возродили старинный добрянский рецепт вафель, которые пекли в городе более века назад. Для приготовления вафель использовались чугунные формы с надписью «Добрянка» внутри, сообщили в фонде.
Десерт готовили в конце XIX века в семьях местной образованной части населения, включая рабочих и служащих Строгановского металлургического завода, был важной частью свадебных празднеств. Завод изготавливал специальные формы, которые украшали вафлю надписью «Добрянка».
Некоторые хозяйки предлагали свои вафли на заказ. Однако в советское время, с расцветом тяжелой промышленности, традиция канула в лету.
По словам директора фонда «Добрянка» Ивана Свистунова, продолжительное время добрянские вафли можно было отведать лишь на редких торжествах. Однако, в течение 10 лет велись работы по возрождение этого лакомства в повседневной жизни, что потребовало не только восстановления старых рецептов, но и создания новой формы для выпечки, которая повторяет дизайн старой вафельницы.
Мастера из Перми и Ижевска удалось создать уникальную форму с помощью 3D-сканирования и современного фрезерного оборудования с ЧПУ. Местные повара, в свою очередь, дали волю своей фантазии и решили поэкспериментировать с рецептами вафель, исходя из воспоминаний местных жительниц. Теперь доходы от продажи вафель будут перечисляться на благотворительные нужды в фонд «Добрянка» для создания целевого капитала.
Сейчас фонд использует доходы от целевого капитала для поддержки инициатив местных граждан и местных НКО, включая проекты по сохранению исторического и культурного наследия. Сейчас для активации целевого капитала важно собрать порядка 3 млн рублей
По состоянию на ноябрь 2023 года фонд «Добрянка» открыл публичный сбор пожертвований и собрал около 34% от требуемой суммы благодаря 179 спонсорам из 23 городов.
Сегодня в крае находится четыре учреждения, которые обладают целевым капиталом. Это ПГНИУ, Пермский Политех, благотворительный фонд «Дедморозим», а также Театр оперы и балета имени П. И. Чайковского. Совокупная сумма их целевых капиталов на начало 2024 года оценивается в 40,9 млн. рублей.