В гости к Липанюшке вместе с #Кудабежать — новый маршрут в Перми

Стартуем как раз у его дома, экологическая тропа в Мотовилихинском участковом лесничестве так и называется — «В гостях у Липанюшки». Старт за визит-центром. На тропе есть специальные информационные остановки. Там-то мы и узнаем, кто такой Липанюшка. А он, оказывается, герой прикамского фольклора. Сделанный из лубка липы. Эдакий Буратино по-пермски. А само дерево, липа, у наших предков считалось священным и отождествлялось с Ладой — богиней любви и красоты.