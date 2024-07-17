В гости к Липанюшке вместе с #Кудабежать — новый маршрут в Перми

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Стартуем как раз у его дома, экологическая тропа в Мотовилихинском участковом лесничестве так и называется — «В гостях у Липанюшки». Старт за визит-центром. На тропе есть специальные информационные остановки. Там-то мы и узнаем, кто такой Липанюшка. А он, оказывается, герой прикамского фольклора. Сделанный из лубка липы. Эдакий Буратино по-пермски. А само дерево, липа, у наших предков считалось священным и отождествлялось с Ладой — богиней любви и красоты.
Слились с природой? Надышались свежим воздухом? Еще можно с липой пообниматься, говорят, так энергетические центры восстанавливаются. Не верите? Тогда нам дальше — к семиметровому памятному кресту, посвященному жителям Мотовилихи, погибшим за родину от времен Первой мировой до наших дней. Называется крест «сынам Мотовилихи вечная память». Идеальным временем для прогулки станет утро с 9:00 до 11:00.