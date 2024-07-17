В Минприроды Пермского края назвали причину появления опасных испанских червей

В краевом ведомстве со ссылкой на данные мониторинга объектов животного мира сообщили, что на территории Прикамья испанские слизни ранее не отмечались. Быстрое распространение слизней по стране, и их появление в Перми в том числе, связано с транспортными перевозками сельхозпродукции и декоративных растений по регионам.