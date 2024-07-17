В Минприроды Пермского края назвали причину появления опасных испанских червей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
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Updated Сегодня, 10:27
На прошлой неделе, 10 июля, на Комсомольском проспекте в Перми горожане заметили больших испанских червей. По словам экспертов, гельминтоносные моллюски представляют опасность, поскольку могут распространять глистов и заражать ими собак. Корреспондент Properm.ru направил запрос в Минприроды Пермского края.
В краевом ведомстве со ссылкой на данные мониторинга объектов животного мира сообщили, что на территории Прикамья испанские слизни ранее не отмечались. Быстрое распространение слизней по стране, и их появление в Перми в том числе, связано с транспортными перевозками сельхозпродукции и декоративных растений по регионам.
Испанский слизень (лат. Arion vulgaris) — вид наземных стебельчатоглазых брюхоногих моллюсков рода арионы (Arion) семейства арионид (Arionidae). Крупные слизни оранжевого или коричневатого цвета, реже темно-серого или почти черного. Их длина может достигать 120 мм (в отдельных случаях — около 150 мм).
Местонахождение природного ареала точно не известно. Генетические исследования предполагают, что родиной вида является Франция и, возможно, западная Германия. Завезен человеком во многие другие регионы Европы, а также в Северную Америку. Инвазивный вид, наносящий серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам и декоративным растениям.
Его численность может достигать 50 и более особей на 1 кв. м. Жизненный цикл однолетний. Зимуют яйца и молодь. Считается наиболее вредоносным видом моллюсков в Европе. Многоядный вид, питающийся в основном живыми, мертвыми и гниющими частями растений. Слизни поедают прорастающие семена, всходы, листья, ветви, корни и плоды, часто нанося серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам. A. vulgaris поедает такие культурные растения, как салат, капуста, свекла, редис, морковь, петрушка, фасоль и картофель.
Слизень не является добычей, которую предпочитает большинство хищников. Естественными врагами этого вида являются ежи, земноводные, пресмыкающиеся и некоторые виды птиц (например, черный дрозд). Яйцами и молодью слизней питаются жужелицы, а также стафилиниды. Однако на интенсивно возделываемых территориях численность хищников может сокращаться, что приводит к увеличению численности слизней.
Червь считается наиболее вредоносным видом моллюсков в Европе. Крупные размеры, быстрое размножение, высокая выживаемость в неблагоприятных условиях (при недостатке пищи, низких температурах), способность питаться разнообразной пищей и отсутствие естественных врагов увеличивают шансы на выживание в различных агроценозах.
Яйца и молодь слизней могут находиться в почве с саженцами и рассадой, которую используют при озеленении городов, поселков и дачных участков. Слизни — гермафродиты, яйца откладывает каждый слизень. Способность к самооплодотворению означает, что даже перенос одного слизня представляет опасность.
В целом экономический ущерб, наносимый A. vulgaris, не оценивался, но известно, что вид способен серьезно вредить в садах, на огородах и полях. Слизни поедают все части растений, однако наибольший ущерб наносится всходам. Это приводит к большим потерям урожая овощей и декоративных растений.
Большую опасность вид представляет и для животноводства, так как скот, поедая на выпасе растения, испачканные слизью, или зараженный силос, может заразиться опасными для скота инфекциями.
Слизень может быть опасен для человека, поскольку является переносчиком множества инфекций, в числе которых кишечная палочка, а также гельминтов (бычий и крысиный цепни) и нематод, отдельные из которых способны вызывать менингит.
Ручной сбор считается наиболее эффективным методом истребления слизней A. vulgaris в приусадебных участках, однако он не имеет большого значения в промышленном садоводстве, а также в естественных или полуестественных местах, из-за его трудоемкости. Слизней легче всего найти вечером и утром, когда они наиболее активны.
Важно собирать не только взрослых особей, но и яйца. Сбор слизней в начале сезона способствует сокращению числа яиц, откладываемых в конце сезона. При сборе рекомендуется использовать перчатки, так как слизни выделяют много липкой слизи, которая трудно отмывается и может переносить инфекции.