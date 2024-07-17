В Пермском крае за четыре года количество недостроенных домов сократилось на 88%

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Updated Сегодня, 15:46
С 2019 года по сегодняшний день количество проблемных многоквартирных домов в Пермском крае снизилось с 73 до семи объектов. Восстановлены права более 4 тыс. жителей, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.
В ходе заседания краевого правительства был рассмотрен вопрос о ходе восстановления прав обманутых дольщиков. Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что с 2019 года из реестра проблемных объектов удалось исключить 66 домов. Обманутые дольщики получили ключи от новых квартир или денежные выплаты. Вопрос с защитой прав пермяков держится на постоянном контроле. До конца текущего года планируется решить вопросы по оставшимся долгостроям.
Подробнее о сокращении числа проблемных домов доложил министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. Из 73 объектов 30 домов были достроены. Дольщики еще 34 проблемных домов получают денежные возмещения от федерального Фонда развития территорий. На данный момент за выплатами обратились 1 487 жителей.
По словам министра строительства Прикамья, с начала этого года уже завершено строительство четырех домов. Введены в эксплуатацию семь проблемных объектов — это дома по ул. Толмачева, 15, ул. Кировоградской, 68, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 112а, ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25. Ключи от долгожданных квартир получили 2 958 дольщиков.
В Едином реестре проблемных объектов остается семь многоквартирных домов, их планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. Таким образом, 1 141 дольщик сможет получить свои квартиры. Подрядчики достраивают четыре дома: на ул. Сокольской, 10б в Кировском районе, ул. Старцева, 143 в Свердловском районе, ул. Карпинского, 108 (поз. 3.2) и ул. Карпинского, 110а (поз. 4.1) ЖК «Триумф. 2 очередь» в Индустриальном районе. Еще два дома достроены с применением региональных мер поддержки и находятся на этапе ввода в эксплуатацию, один объект застройщик завершает самостоятельно под контролем Минстроя Прикамья и краевой Инспекции госстройнадзора.
Губернатор обратил внимание, что с некоторыми дольщиками не удается связаться для передачи ключей или назначения выплат. Он отметил, что жители или переехали в другой регион, или сменили место жительства. Дмитрий Махонин предложил привлекать для решения этого вопроса правоохранительные органы, готовые помочь в восстановлении прав дольщиков. Также важно не только достраивать дома, но и благоустраивать близлежащую территорию.
Сегодня губернатор также проинспектировал дом на Углеуральской, 25. Это третий достроенный дом в ЖК «Весна». Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в начале июля. С 9 июля дольщики принимают долгожданные квартиры. В этом году региональный Фонд завершил дома на ул. Переселенческой, 98 и 100, более 250 жильцов получили ключи от квартир. Окончания строительства ожидали около 400 человек.