В Пермском крае за четыре года количество недостроенных домов сократилось на 88%

В Едином реестре проблемных объектов остается семь многоквартирных домов, их планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. Таким образом, 1 141 дольщик сможет получить свои квартиры. Подрядчики достраивают четыре дома: на ул. Сокольской, 10б в Кировском районе, ул. Старцева, 143 в Свердловском районе, ул. Карпинского, 108 (поз. 3.2) и ул. Карпинского, 110а (поз. 4.1) ЖК «Триумф. 2 очередь» в Индустриальном районе. Еще два дома достроены с применением региональных мер поддержки и находятся на этапе ввода в эксплуатацию, один объект застройщик завершает самостоятельно под контролем Минстроя Прикамья и краевой Инспекции госстройнадзора.