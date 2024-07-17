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В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки

В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки

17 июля 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Подозреваемого отправили в СИЗО.

В Кудымкарском муниципальном округе 16-летнего подростка подозревают и в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Молодого человека обвиняют по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

О пропаже девочки в полицию сообщила ее бабушка в ночь на 16 июля, сообщили в краевом ГУ МВД. Школьница накануне вечером уехала кататься на велосипеде и не вернулась. Тело пропавшей полицейские нашли в водоеме недалеко от дороги.

Правоохранители выяснили, что 15 июля пьяный подросток изнасиловал 14-летнюю девочку. Чтобы скрыть преступление, он утопил свою жертву. Полиция и следователи установили подозреваемого. В ходе допроса он полностью признал вину. По ходатайству следствия суд заключил подростка под стражу.

Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных СУ СК России по Пермскому краю. Его ход и результаты расследования находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

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#Детский мир#Преступление#Убийство#Изнасилование#Кудымкар
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