В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки

О пропаже девочки в полицию сообщила ее бабушка в ночь на 16 июля, сообщили в краевом ГУ МВД. Школьница накануне вечером уехала кататься на велосипеде и не вернулась. Тело пропавшей полицейские нашли в водоеме недалеко от дороги.