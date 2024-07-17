В РЭО перечислили регионы, которые не внесли данные во ФГИС УТКО

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, добавление сведений во ФГИС УТКО в обязательном порядке ведется с 1 декабря 2023 года. Но пока не все субъекты России справились с таким процессом. РЭО организовал ВКС, на котором с представителями не выполнивших требования регионов обсуждались причины добавления в программу ошибочных сведений либо отсутствия данных, а также установлен период, в течение которого стоит внести исправление. В общей сложности на совещании решались четыре проблемы: по несовпадению данных, вносимых органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными операторами и муниципальными образованиями, по невнесению балансовых показателей, по данным от мусоровозов через ГЛОНАСС, а также по подписанию внесенных во ФГИС УТКО данных электронной цифровой подписью.