В РЭО перечислили регионы, которые не внесли данные во ФГИС УТКО

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Как сообщает transsibinfo.com, в некоторых регионах зафиксировано несовпадение информации либо отсутствие информации по различным показателям. Так, в Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае, Республике Алтай, Бурятии, Ингушетии, Тыве ни одна организация не вписала сведения о присутствии объектов ТКО на территории этих регионов.
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, добавление сведений во ФГИС УТКО в обязательном порядке ведется с 1 декабря 2023 года. Но пока не все субъекты России справились с таким процессом. РЭО организовал ВКС, на котором с представителями не выполнивших требования регионов обсуждались причины добавления в программу ошибочных сведений либо отсутствия данных, а также установлен период, в течение которого стоит внести исправление. В общей сложности на совещании решались четыре проблемы: по несовпадению данных, вносимых органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными операторами и муниципальными образованиями, по невнесению балансовых показателей, по данным от мусоровозов через ГЛОНАСС, а также по подписанию внесенных во ФГИС УТКО данных электронной цифровой подписью.
В приказе № 919 Министерства природы России сообщается, что регионы обязаны добавлять во ФГИС УТКО данные по объектам инфраструктуры обращения с отходами. Юридическим лицам подлежит вносить фактические данные по объектам. На сегодняшний день во ФГИС УТКО они добавили сведения и подписали информацию о 868 объектах.
Юрлица и ИП, которые работают в сфере обращения с отходами, должны до 10 рабочего дня месяца, следующего за предыдущим, вносить во ФГИС УТКО данные по объему принятых на объект ТКО для дальнейшей обработки, захоронения, утилизации и обезвреживания. «При этом в 48 регионах данную информацию не размещают 174 юрлица. Таким регионам необходимо устранить недочеты в ближайшее время», — напоминает о несоблюдении одинаковых для всех регионов договоренностей замглавы по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.
ФГИС УТКО выполняет роль инструмента для контроля качества в сфере обращения с отходами на уровне российских регионов. В этих целях Российский экологический оператор периодически мониторит вносимые сведения, чтобы в итоге иметь доступ к 100% информации об отрасли. Объем, объективность и доступность информации о функционировании отрасли обращения c отходами помогут обеспечить более эффективный сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора.