В селе Карагай простятся с погибшим на СВО командиром отделения огневой поддержки

7 апреля текущего года Анатолий подписал контракт сроком на один год с ВС РФ и отправился на спецоперацию. Служил командиром в отделении огневой поддержки штурмовой роты. Мужчина погиб 5 июня текущего года в поселке Старица Луганской Народной Республики.