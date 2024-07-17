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В зоне проведения СВО погиб 39-летний Анатолий Четин из села Карагай

В селе Карагай простятся с погибшим на СВО командиром отделения огневой поддержки

17 июля 2024, 05:31
Фото: пресс-служба администрации Карагайского муниципального округа

В зоне проведения СВО погиб 39-летний Анатолий Четин из села Карагай

Власти не сообщают, остались ли у мужчины родственники.

В Пермском крае простятся с погибшим в зоне проведения СВО Анатолием Четиным. Мужчина родился 2 февраля 1985 года в селе Карагай, учился в Карагайской средней школе №1.

7 апреля текущего года Анатолий подписал контракт сроком на один год с ВС РФ и отправился на спецоперацию. Служил командиром в отделении огневой поддержки штурмовой роты. Мужчина погиб 5 июня текущего года в поселке Старица Луганской Народной Республики.

Прощание с военнослужащим состоится завтра, 18 июля, в 12:00 около Карагайского Дома культуры (ул. Гагарина, 1). Траурный митинг начнется в 12:30, сообщают в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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