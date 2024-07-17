В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди

На этой неделе в Пермском крае будет сохраняться умеренно теплая погода, есть вероятность прохождения локальных дождей. К концу недели будет чуть теплее из-за постепенного прогрева воздушной массы, однако возрастет вероятность дождей и гроз, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.