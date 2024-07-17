В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
На этой неделе в Пермском крае будет сохраняться умеренно теплая погода, есть вероятность прохождения локальных дождей. К концу недели будет чуть теплее из-за постепенного прогрева воздушной массы, однако возрастет вероятность дождей и гроз, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Сегодня, 17 июля, температурный фон в регионе составит +23…+28°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Завтра, температура воздуха днём поднимется до +24…+29°С. Переменная облачность, местами дожди, ветер северный 4-9 м/с.
В пятницу, 19 июля, воздух в Пермском крае прогреется до +23…+28°С. Также переменная облачность, локальные дожди, ветер северный 4-9 м/с.
В выходные температурный фон сильно не изменится.