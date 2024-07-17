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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди

В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди

17 июля 2024, 07:35
Температурный фон при этом сильно не изменится.
Сюжет
ПГНИУ

На этой неделе в Пермском крае будет сохраняться умеренно теплая погода, есть вероятность прохождения локальных дождей. К концу недели будет чуть теплее из-за постепенного прогрева воздушной массы, однако возрастет вероятность дождей и гроз, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Сегодня, 17 июля, температурный фон в регионе составит +23…+28°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Завтра, температура воздуха днём поднимется до +24…+29°С. Переменная облачность, местами дожди, ветер северный 4-9 м/с.

В пятницу, 19 июля, воздух в Пермском крае прогреется до +23…+28°С. Также переменная облачность, локальные дожди, ветер северный 4-9 м/с.

В выходные температурный фон сильно не изменится.

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