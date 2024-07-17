Врач рассказал, что делать при укусе клеща

Укус клеща — не самое приятное событие. Эти насекомые могут переносить как вирус энцефалита, так и боррелиоз. Иногда бывает так, что клеща, который укусил человека, не замечают сразу. Врач-специалист по паразитам Эдуард Бартули рассказал, как действовать в такой ситуации.