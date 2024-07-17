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Published Сегодня, 05:45

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Врач рассказал, что делать при укусе клеща

17 июля 2024, 05:45
Укус клеща — не самое приятное событие. Эти насекомые могут переносить как вирус энцефалита, так и боррелиоз. Иногда бывает так, что клеща, который укусил человека, не замечают сразу. Врач-специалист по паразитам Эдуард Бартули рассказал, как действовать в такой ситуации.

Согласно его словам, надо обязательно отдать клеща на анализ в специальную лабораторию и начать принимать антибиотики до получения результатов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Доктор отметил, что важно помнить, что без своевременного приема антибиотиков возможно развитие болезни Лайма, которая может быть смертельной. Она воздействует на мозг и центральную нервную систему.

По его мнению, в таких случаях всегда лучше перестраховаться и выпить антибиотики для предотвращения серьезных последствий.

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