За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
За первое полугодие 2024 года в Пермском крае совершено 21295 преступлений, это на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество особо тяжких преступлений снизилось на 3%, сообщили на коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за первые шесть месяцев текущего года.
Отмечается, что порядка 43,6% зарегистрированных преступлений были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Число зарегистрированных краж сократилось на 20,5% (в том числе из квартир), грабежей — на 21,9%, вымогательств — на 41,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 13,2%.
Раскрываемость преступлений по грабежам составила 94,9%, преступлений экономической направленности, по которым следствие обязательно, — 80,2%. В то время как, раскрываемость убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилования и разбойный нападений сохраняет планку в 100%.
В течение отчетного периода было выявлено 450 преступлений, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 27,7%, а на улицах — на 46,6%.
— Повышенное внимание уделяется противодействию незаконной миграции и осуществлению контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории Прикамья. С начала года удалось добиться снижения преступности в среде мигрантов (-57,7%), — сообщают в полиции.
Вопросы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних остаются на контроле правоохранительных органов. Работа с подростками из группы риска строилась во взаимодействии с субъектами профилактики и была направлена на их социальную адаптацию, организацию внеурочной занятости. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 29,1%.
В МВД отмечают снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, ранее совершавшими преступления и ранее судимыми. На 3% снизилось общее количество автоаварий, на 4,3% снизилось количество пострадавших в них людей. На 8,8% снизилось количество ДТП, в которых пострадали дети. На 28,4% сократилось количество зарегистрированных аварий, произошедших по вине пьяных водителей.
Приоритетными задачами ведомства остаются обеспечение правопорядка в условиях современных вызовов и угроз, противодействие организованной преступности, повышение эффективности раскрытия преступлений в сфере IT-технологий и противодействия преступности в среде иностранных граждан, обеспечение безопасности дорожного движения.