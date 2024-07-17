За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%

За первое полугодие 2024 года в Пермском крае совершено 21295 преступлений, это на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество особо тяжких преступлений снизилось на 3%, сообщили на коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за первые шесть месяцев текущего года.