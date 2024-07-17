Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Пермяки выйдут на пикет против открытия исправительного центра в здании бывшей гостиницы по ул. Чебоксарская, 31а в Кировском районе. Протестная акция пройдет рядом с ЖК «Экран» (ул. Ласьвинская, 15) в эту субботу, 20 июля, в 14:00. В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Properm.ru рассказали, что в мэрию поступило уведомление о проведении пикета — мероприятие согласовано с властями.
Организаторами выступают представители пермской ячейки партии КПРФ. На пикете также будут собираться подписи против открытия учреждения. Местные жители переживают, в исправительном центре будут жить судимые за тяжкие преступления люди, хотя эта информация официально никем не подтверждалась. Кроме того, объект находится рядом с жилыми домами, школой и больницей, а в микрорайоне проживает много молодых семей с детьми дошкольного и школьного возраста.
Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, ведомство реализует проект по открытию исправительного центра совместно с АО «СтройПанельКомплект». 10 июля они уже провели встречу с жителями Кировского района для разъяснения волнующих вопросов.
В региональном ГУФСИН сообщают, что исправительный центр будет расположен по установленным правилам. В частности, территория учреждения удалена от жилых и общественных строений на расстояние не менее 30 м. Кроме того, в управлении пояснили, что в центре будут содержаться ранее не судимые люди, совершившие преступления небольшой тяжести, — должники по алиментам, нарушители правил дорожного движения и подобные.
Руководство и сотрудники ГУФСИН постоянно осуществляют контроль за осужденными, в помещениях установлена система видеонаблюдения. Кроме того, регулярно проводятся выезды с проверками организации деятельности исправительных центров. Проживающие в учреждении будут работать в АО «СтройПанельКомплект», кроме того, их привлекут к общественно-полезной работе — например, уборке мусора на улицах и озеленению города.