Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН

Организаторами выступают представители пермской ячейки партии КПРФ. На пикете также будут собираться подписи против открытия учреждения. Местные жители переживают, в исправительном центре будут жить судимые за тяжкие преступления люди, хотя эта информация официально никем не подтверждалась. Кроме того, объект находится рядом с жилыми домами, школой и больницей, а в микрорайоне проживает много молодых семей с детьми дошкольного и школьного возраста.