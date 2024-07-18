Адвокат подростка, сжегшего девочку в Октябрьском, оспорит приговор

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Защита подростка, осужденного за изнасилование и жестокое убийство девочки в Октябрьском, будет оспаривать приговор. Об этом сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на адвоката молодого человека Гульнару Абибулаеву.
«Мы не согласны с решением суда, потому что считаем, что подсудимый не виновен в тех преступлениях, которые ему вменяют: изнасилование, уничтожение чужого имущества, убийство с особой жестокостью», — говорит адвокат. По ее мнению, следствие было проведено с нарушениями. Кроме того, по словам Абибулаевой, в ходе судебного процесса сторона обвинения меняла показания.
Ее подзащитный на суде заявлял, что на него давили правоохранители, поэтому он оговорил себя, признавшись, что поджег девочку. А половой акт, по его словам, был добровольным.
«Школьница сама пришла к нему домой. Перед тем, как идти к своей подруге, она отправила ей сообщение „Я как сильная женщина иду пить самогон“. То есть она шла в гости с намерением выпить. Какое тут спаивание может быть? Пока девочка была в гостях у подростка, она отправила по телефону три видео своей подруге. И ни в одном из этих видео не говорила, что ее к чему-то принуждают», — рассказала адвокат подростка.
Во время посиделок, утверждает сторона защиты, девочка выбежала из дома и направилась в сторону железной дороги. Школьница споткнулась, упала на рельсы, ударилась головой и потеряла сознание. Парень утверждает, что он испугался, подумав, что подруга умерла, и оттащил ее от железнодорожных путей. Затем он ушел, а что происходило дальше — не знает. Вещи девочки, по его словам, он не трогал. Однако сотрудники полиции нашли их в мусорке неподалеку. По словам адвоката, ее подзащитный винит себя в том, что не вызвал скорую и не помог подруге.
По словам Абибулаевой, девушка, которая была в сознании, когда ее нашли, успела сказать, что была в гостях у парня. Но отметила, что ее не били и не насиловали. Адвокат утверждает, что до сих пор неизвестно, кто поджег школьницу.
Трагедия произошла в июле прошлого года. Еле живую школьницу нашли на железнодорожных путях, на ее теле были сильные ожоги. За жизнь девочки сражались врачи, но она умерла в больнице. Следствие установило, что виновник трагедии — ее 16-летний знакомый. Он изнасиловал подругу, а когда та попробовала убежать, поджег девочку, чтобы замести следы.
Суд признал подростка виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы, а также постановил удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 14,8 млн рублей.