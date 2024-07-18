Доктору из Кондратово запретили вести врачебную практику

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Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 10:28
Акушер-гинеколог из Кондратово Наталья Голых пыталась обжаловать назначенное судом дополнительное наказание — запрет на медицинскую деятельность. Родственники погибшей пациентки и прокуратура выступили против смягчения приговора. Ранее Пермский районный суд запретил осужденной на два года вести врачебную практикой.
Судья Пермского краевого суда Светлана Нагаева сегодня, 18 июля, отказала акушерке Голых в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции. В этой части приговор первой инстанции был изменен: в решении указывался запрет на занятие медицинской деятельностью в целом. Таким образом, женщина сможет работать в качестве младшего и среднего медицинского персонала.
21 мая Пермский районный суд признал акушера-гинеколога амбулатории в Кондратово Наталью Голых виновной в гибели пациентки. Ей на два года ограничили свободу и на тот же срок запретили работать врачом, стало известно журналисту Properm.ru. Судья Екатерина Герасимова полностью поддержала требования прокуратуры.
Из материалов дела известно, что из-за того, что акушерка ввела своей пациентке с обезболивающее с высокой дозировкой. Женщину обвинили в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Изначально доктор Голых признала вину, ее защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа.
Следствие считает, что врач выполняли некие действия в амбулаторных условиях, хотя при наличии показаний их нужно проводить именно в стационаре. Женщина отказалась от госпитализации, тогда врач продолжила свои действия. Как известно из материалов дела, врач после того, как амбулаторная манипуляция пошла не по плану: у пациентки в медицинской карте указано «удаление ВМС, неудачная попытка», врач решила продолжить удаление сама.
При этом, утверждали ранее в прокуратуре, врач проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, она заменила его дозировку и плотность. Как следует из обвинения, для анестезии врач использовала не двухпроцентный раствор лидокаина, а десятипроцентный. Из-за неправильной дозировки у Анастасии развился шок и полиорганная недостаточность. Из-за того, что анестезия была неправильно подобрана, случилась токсическая реакция. В итоге пациентка скончалась в медкабинете из-за передозировки препарата.