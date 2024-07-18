Большинство пермских компаний выделяют до 500 тыс. руб. в год на спорт для персонала

Результаты опроса также продемонстрировали достаточно толерантное отношение работодателей к ситуации, когда сотрудник получает травму в результате занятий спортом и теряет работоспособность на продолжительное время (более месяца). В частности, (45%) готовы поддержать таких сотрудников при любых обстоятельствах. 35% готовы поддержать такого сотрудника, хотя и признались, что это вызывает трудности. Но в то же время немалая доля опрошенных, хотя и наименьшая (20%) подчеркнули, что их компания не готова поддерживать временно потерявших трудоспособность сотрудников в течение продолжительного времени, и отметили, что это может негативно сказаться на их положение в компании.



