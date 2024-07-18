Большинство пермских компаний выделяют до 500 тыс. руб. в год на спорт для персонала

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
При этом многие работодатели признаются, что спортивные травмы могут негативно сказаться на карьере сотрудников. Таковы результаты исследования, проведенного группой Ренессанс страхование (MOEX: RENI) совместно с аналитическим центром «Зарплата.ру».
Абсолютное большинство рекрутеров и руководителей компаний (90%) поощряют сотрудников, которые занимаются спортом, причем каждый третий (45%) — активно. Лишь 10% компаний негативно оценивают участие сотрудников в активных видах спорта, опасаясь возникновения у них травм и, соответственно, временной нетрудоспособности.
80% опрошенных из числа тех, чья компания поощряет спорт, регулярно организовывают внутренние спортивные мероприятия, а каждая вторая предоставляет абонементы в фитнес-клубы (37%). Каждая пятая компания предлагает сотрудникам ДМС с программами по здоровому образу жизни. Четверть организаций располагают собственным спортзалом.
Большинство компаний готовы закладывать на это до 500 тыс. рублей в год (60%). Каждая десятая — от 500 тыс. руб. (10% — 0,5-1 млн руб. и столько же — свыше 1 млн руб.). В то же время 20% респондентов не смогли привести точных расходов.
Опрос показал, что активная поддержка спорта свидетельствует о стремлении улучшить качество жизни работников, но не оказывает влияния на карьерный рост. Большинство рекрутеров и руководителей (55%) отмечают, что ЗОЖ никак не влияет на карьерное развитие сотрудника. 45% опрошенных указали, что ценят сотрудников, придерживающихся здорового образа жизни, но этот аспект играет незначительную роль при оценке продуктивности и показателей работников.
«В последние годы мы наблюдаем заметный рост спроса на программы благополучия (well-being) — как со стороны крупных клиентов, так и со стороны малого бизнеса. Такие программы предусматривают прежде всего медицинские опции, но мы также работаем с сервисами, которые помогают организовывать спортивные активности внутри компании и нацелены на вовлечение в них максимального количества сотрудников. На сегодняшний день программы благополучия запрашивают все наши крупные клиенты и активными темпами растет число запросов со стороны малого бизнеса (в этом году оно выросло вдвое по сравнению с прошлым годом)», — говорит управляющий директор по ДМС Группы Ренессанс страхование Юлия Галаничева.
Результаты опроса также продемонстрировали достаточно толерантное отношение работодателей к ситуации, когда сотрудник получает травму в результате занятий спортом и теряет работоспособность на продолжительное время (более месяца). В частности, (45%) готовы поддержать таких сотрудников при любых обстоятельствах. 35% готовы поддержать такого сотрудника, хотя и признались, что это вызывает трудности. Но в то же время немалая доля опрошенных, хотя и наименьшая (20%) подчеркнули, что их компания не готова поддерживать временно потерявших трудоспособность сотрудников в течение продолжительного времени, и отметили, что это может негативно сказаться на их положение в компании.
*Методология
В опросе приняли участие 1,9 тыс. респондентов — начальники отделов и руководители компаний, в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось в июле 2024 года методом онлайн-анкетирования.