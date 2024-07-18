ChatGPT и Gemini допустили ошибку в элементарной арифметике

Несмотря на то, что искусственный интеллект развивается высокими темпами, он всё ещё допускает ошибки даже в обыкновенных вычислениях. Пользователь из Китая обнаружил проблему и написал о ней на форуме. ChatGPT неправильно сравнивает числа и указывает, что 9.11 больше, чем 9.9. Позже данный баг проверили и пользователи нейросети на других языках — обнаружили ту же проблему. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.