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ChatGPT и Gemini допустили ошибку в элементарной арифметике

ChatGPT и Gemini допустили ошибку в элементарной арифметике

18 июля 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Китайский пользователь обнаружил, что продвинутые нейросети могут ошибаться при сравнении числа. При этом при указании на верное решение, искусственный интеллект обвиняет систему в несовершенстве.

Несмотря на то, что искусственный интеллект развивается высокими темпами, он всё ещё допускает ошибки даже в обыкновенных вычислениях. Пользователь из Китая обнаружил проблему и написал о ней на форуме. ChatGPT неправильно сравнивает числа и указывает, что 9.11 больше, чем 9.9. Позже данный баг проверили и пользователи нейросети на других языках — обнаружили ту же проблему. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Пользователи заинтересовались данной историей и попросили нейросеть вычесть 9.9 из 9.11 и получили 0.21, а не -0.79. При указании на верные расчеты с помощью языка программирования Python нейросеть ChatGPT начала обвинять его в несовершенстве и настаивала на своем решении. Российские пользователи заметили, что искусственный интеллект стал вести себя как человек и сваливает вину на других.

Проблема, вероятно, кроется в использовании точки вместо запятой, что запутывает ИИ. Расспросы показывают, что нейросеть забывает про единицу, занятую при вычитании. Подобная проблема возникла у ботов Gemini, Gigachat, Gemma-2-9b и LLaMA-3-8b. Корректно решить задачу смогли только Sonet 3.5 и YandexGPT, причем первая справлялась с задачей не во всех случаях.

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