CNN: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По данным этих изданий, Пелоси может призвать Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. В то же время представитель бывшего спикера не подтвердил эту информацию, пишет 360.ru.
В ходе разговора с Байденом Пелоси подчеркнула, что у него нет шансов победить кандидата от республиканцев — Дональда Трампа. Она указала на результаты опросов в качестве аргумента. По словам информаторов CNN, Байден заявил, что он осведомлен о результатах опросов, которые свидетельствуют о его победе.
Источники из Politico сообщили, что Пелоси также предупредила президента о том, что демократы будут чаще высказывать общественно о его политической несостоятельности Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пелоси не высказывала желание призывать его уйти в отставку. При этом она будет предпринимать меры для того, чтобы это произошло.
По данным CNN, разговор состоялся по телефону на прошлой неделе. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.