CNN: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы

Источники из Politico сообщили, что Пелоси также предупредила президента о том, что демократы будут чаще высказывать общественно о его политической несостоятельности Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пелоси не высказывала желание призывать его уйти в отставку. При этом она будет предпринимать меры для того, чтобы это произошло.