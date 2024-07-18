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CNN: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы

18 июля 2024, 07:44
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в личной беседе с главой страны Джо Байденом высказала мнение, что его участие в выборах президента негативно сказывается на шансах Демократической партии на победу. Эту информацию распространили CNN и Politico.

По данным этих изданий, Пелоси может призвать Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. В то же время представитель бывшего спикера не подтвердил эту информацию, пишет 360.ru.

В ходе разговора с Байденом Пелоси подчеркнула, что у него нет шансов победить кандидата от республиканцев — Дональда Трампа. Она указала на результаты опросов в качестве аргумента. По словам информаторов CNN, Байден заявил, что он осведомлен о результатах опросов, которые свидетельствуют о его победе.

Источники из Politico сообщили, что Пелоси также предупредила президента о том, что демократы будут чаще высказывать общественно о его политической несостоятельности Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пелоси не высказывала желание призывать его уйти в отставку. При этом она будет предпринимать меры для того, чтобы это произошло.

По данным CNN, разговор состоялся по телефону на прошлой неделе. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

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