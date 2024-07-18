Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье

Ранее сообщалось, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 увеличились на 85 копеек. Выяснилось, что затраты компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте.