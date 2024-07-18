Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Пермское УФАС признало дочернюю компанию «ЛУКОЙЛа» — ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщает ведомство, организация необоснованно завышала цены на бензин.
Ранее сообщалось, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 увеличились на 85 копеек. Выяснилось, что затраты компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте.
Так, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали. В отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции — рост розничных цен признан необоснованным.
«Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ», — сообщили в Пермском УФАС.