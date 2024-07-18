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Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье

Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье

18 июля 2024, 09:14
Фото: 1MI
Объективных экономических оснований для повышения стоимости топлива не было.

Пермское УФАС признало дочернюю компанию «ЛУКОЙЛа» — ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщает ведомство, организация необоснованно завышала цены на бензин.

Ранее сообщалось, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 увеличились на 85 копеек. Выяснилось, что затраты компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте.

Так, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали. В отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции — рост розничных цен признан необоснованным.

«Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ», — сообщили в Пермском УФАС.

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#Экономика#Пермское уфас#Антимонопольное законодательство#Бензин#Лукойл#Прикамье#Нефтепродукты#Закон о защите конкуренции#Административный штраф#Розничные цены#Лоукост#Автомобильный бензин#Оптовый сегмент#Стоимость топлива
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