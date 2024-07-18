Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Красноярском крае

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили малыша без присмотра в комнате с открытым окном.
В то время как мать ребенка и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.
Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и повреждение живота.
Мать ребенка утверждает, что до этого ее сын никогда не лез на подоконник и не заглядывал в окно.
«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», — отметили в пресс-службе.