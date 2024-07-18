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Updated Сегодня, 07:59

Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Красноярском крае

18 июля 2024, 07:55
В городе Шарыпово Красноярского края двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока его мать смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили малыша без присмотра в комнате с открытым окном.

В то время как мать ребенка и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и повреждение живота.

Мать ребенка утверждает, что до этого ее сын никогда не лез на подоконник и не заглядывал в окно.

«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», — отметили в пресс-службе.

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