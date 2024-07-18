Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Красноярском крае

В городе Шарыпово Красноярского края двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока его мать смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.