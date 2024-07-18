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Fox News: стрелявший в Трампа оставил послание на платформе Steam

18 июля 2024, 07:52
Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа на мероприятии в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс оставил загадочное сообщение на игровой площадке Steam.

Эту информацию раскрыл телеканал Fox News, пишет 360.ru.

На онлайн-платформе Steam, где геймеры покупают игры и обмениваются мнениями, Крукс написал: «Мой дебют состоится 13 июля, следите за новостями», — уточнили авторы статьи.

По отчетам журналистов, агентство секретной службы США получило личные сообщения о необычном поведении Крукса за один час до покушения. Его действия вызвали подозрения: у мужчины были при себе измеритель расстояний и рюкзак.

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