Fox News: стрелявший в Трампа оставил послание на платформе Steam

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Эту информацию раскрыл телеканал Fox News, пишет 360.ru.
На онлайн-платформе Steam, где геймеры покупают игры и обмениваются мнениями, Крукс написал: «Мой дебют состоится 13 июля, следите за новостями», — уточнили авторы статьи.
По отчетам журналистов, агентство секретной службы США получило личные сообщения о необычном поведении Крукса за один час до покушения. Его действия вызвали подозрения: у мужчины были при себе измеритель расстояний и рюкзак.