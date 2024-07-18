Глава РЭО ознакомился с ходом работ на площадке экопромпарка на Ставрополье

Как рассказал гендиректор РЭО Буцаев, экопромышленный парк в Невинномысске представляет собой технологическую площадку, деятельность которой направлена в том числе на испытание технологии по использованию вторичных материальных ресурсов в производстве новых видов продукции. По словам Буцаева, здесь предполагается наладить выпуск продукции из вторичного сырья. «За всемерную поддержку хочется поблагодарить регион, так как все вопросы с его стороны, необходимые для реализации этого проекта, были своевременно решены», — подытожил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.