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Глава РЭО ознакомился с ходом работ на площадке экопромпарка на Ставрополье

Глава РЭО ознакомился с ходом работ на площадке экопромпарка на Ставрополье

18 июля 2024, 18:05
Фото: reo.ru
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев вместе проверили ход строительства экопромышленного парка в Невинномысске. Объект готов на 55%, его ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года.

Как рассказал гендиректор РЭО Буцаев, экопромышленный парк в Невинномысске представляет собой технологическую площадку, деятельность которой направлена в том числе на испытание технологии по использованию вторичных материальных ресурсов в производстве новых видов продукции. По словам Буцаева, здесь предполагается наладить выпуск продукции из вторичного сырья. «За всемерную поддержку хочется поблагодарить регион, так как все вопросы с его стороны, необходимые для реализации этого проекта, были своевременно решены», — подытожил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.

Первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске должны стать компании по переработке пластика (получаемая продукция — полимерная гранула) и стекла (получаемая продукция — сортовой стеклобой для производства новой стеклянной тары), а также по выпуску техногрунта. Техногрунт используют при строительстве дорог, в благоустройстве и при работах, которые связаны с технологическим обеспечением больших массивов. Мощность объектов резидентов должна составить более 210 тысяч тонн в год.

Началось возведение научно-технического центра для резидентов, ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры.

«Наша задача — сохранить уникальную природу Ставрополья, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому регион активно внедряет передовые технологии в сфере обращения с отходами», — рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он также добавил, что запуск экопромышленного парка будет способствовать вовлечению большего объема производимых в крае полезных отходов во вторичное производство. Таким образом, на захоронение будет отправляться меньше мусора.

Экопромышленный парк строится в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и станет первым в Северо-Кавказском федеральном округе. Стоимость объекта составляет более миллиарда рублей. Его запуск планируется в конце 2024 года.

#Общество
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