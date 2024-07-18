Глава РЭО ознакомился с ходом работ на площадке экопромпарка на Ставрополье

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Как рассказал гендиректор РЭО Буцаев, экопромышленный парк в Невинномысске представляет собой технологическую площадку, деятельность которой направлена в том числе на испытание технологии по использованию вторичных материальных ресурсов в производстве новых видов продукции. По словам Буцаева, здесь предполагается наладить выпуск продукции из вторичного сырья. «За всемерную поддержку хочется поблагодарить регион, так как все вопросы с его стороны, необходимые для реализации этого проекта, были своевременно решены», — подытожил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.
Первыми резидентами экопромышленного парка в Невинномысске должны стать компании по переработке пластика (получаемая продукция — полимерная гранула) и стекла (получаемая продукция — сортовой стеклобой для производства новой стеклянной тары), а также по выпуску техногрунта. Техногрунт используют при строительстве дорог, в благоустройстве и при работах, которые связаны с технологическим обеспечением больших массивов. Мощность объектов резидентов должна составить более 210 тысяч тонн в год.
Началось возведение научно-технического центра для резидентов, ведутся работы по созданию инженерной инфраструктуры.
«Наша задача — сохранить уникальную природу Ставрополья, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому регион активно внедряет передовые технологии в сфере обращения с отходами», — рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он также добавил, что запуск экопромышленного парка будет способствовать вовлечению большего объема производимых в крае полезных отходов во вторичное производство. Таким образом, на захоронение будет отправляться меньше мусора.
Экопромышленный парк строится в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и станет первым в Северо-Кавказском федеральном округе. Стоимость объекта составляет более миллиарда рублей. Его запуск планируется в конце 2024 года.