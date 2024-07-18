Как Mavrody. В Казани судят мошенников, укравших у мамы погибшего бойца 12 миллионов

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Советский районный суд Казани начла рассматривать уголовное дело в отношении шестерых телефонных мошенников, обвиняемых в хищении денег у жителей разных регионов России. Речь идет о группе, которая участвовала в краже 12,7 млн рублей у матери и сестры погибшего на СВО Артема Нечаева. Первое заседание по делу прошло 15 июля, следующее назначено на 14 августа. Дело рассматривает судья Разия Зимагулова.
Обвиняемых шесть, это Владислав Бондарь, Антон Бузыцкий, Владимир Короленко, Шамси Мамедов, Тимур Мухситдинов и Динар Хисматуллин. Всем им вменяется разное число эпизодов мошенничества (ст.159 ч.4 УК РФ) и краж в особо крупном размере (ст.158 ч. 4 п. а). Изначально дело поступало в Приволжский районный суд Казани, но было направлено по подсудности в Советский суд.
Мать погибшего бойца Валентина Нечаева сообщила журналисту Properm.ru, что она знает о начале судебного процесса, но пока участвовать лично в нем не намерена. Она наряду еще с несколькими обманутыми гражданами признана следствием потерпевшей по делу. Всего подсудимым следствие вменило 12 эпизодов мошенничества на общую сумму более 15,6 млн рублей. Самая большая сумма денег была похищена у Нечаевых — 12,7 млн рублей.
Одновременно с тем вступил в силу приговор в отношении еще двух их подельников, заключившими досудебное соглашение со следствием и раскрывшими детали преступления Рамилем Идрисовым и Нозимом Хоралиевым. Им было назначено условное наказание, в группе мошенников они выступали «дроперами» — обналичивали похищенные деньги в банкоматах.
Как говорится в материалах дела, не позднее начала 2021 года по 3 мая 2022 года организатор и руководитель данной группы сформировал функциональные структурные подразделения, которые в целях конспирации их преступной деятельности, располагались в различных субъектах Российской Федерации. В том числе — в Казани, в Новосибирске и в Хабаровске.
Подельники осуществляли взаимодействие между собой способом, исключающим визуальный контакт, посредством программы мгновенного обмена сообщениями Telegram. За каждую оформленную на подставное лицо — «дропа» — банковскую карту дропер получал «гонорар» от 500 до 1500 рублей. Группа состояла из «сотрудников» coll-центра, дроперов, кураторов дроповодов, обнальщиков, кураторов обнальщиков и других соучастников. Людей для работы они набирали по объявлениям в сером сегменте интернета.
Подельники общались в разных чатах, которые они называли именами известных финансовых преступников. Например, один из чатов назвали Ronald Crey (Рональд Крэй, один из братьев Крэй, в середине прошлого века из группа «Фирма» контролировала организованную преступность в Лондоне). Еще один рабочий чат мошенников назывался Mavrody (Сергей Мавроди, создатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ).
Схема, по которой работала группа, известна. Они звонили своим жертвам, представлялись «следователями», сотрудниками «Банка России» и другими официальными лицами. Они вели каждую свою жертву несколько дней, пока все деньги не будут перечислены. Также потерпевших заставляли брать кредиты.
В июле 2022 года были задержаны первые подозреваемые в в хищении у Нечаевой и ряда других пострадавших денег с банковских счетов, всем им было предъявлено обвинение. Подозреваемые были задержаны на съемной квартире в Казани и этапированы в Пермь. Позднее следствие задержало в разных регионах и других участников дела. Трое из подельников были задержаны в Хабаровске.
Назимов и Хоралиев, а также их подельники Динар Хасматулин, Тимур Мухситдинов, Шамси Мамедов, а также Андрей Бузыцкий и Владислав Бондарь реализовали стандартные схемы телефонного мошенничества. Их потерпевшими были пенсионеры, которым как в случае с Нечаевыми, которых мошенники пугали взятыми на их имя кредитами или оплаченной в интернете от их имени дорогостоящей бытовой техникой. Среди эпизодов есть случаи, когда подельники в телефонных разговорах с жертвами представлялись «следователями из Москвы». Группа действовала в разных регионах России в 2021–2022 годах, до момента задержания преступников. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Сейчас следствие продолжает вести розыск организаторов преступления.
В мае 2022 года стало известно, что мошенники похитили у Валентины Нечаевой и ее дочери 12,7 млн рублей. Большую часть денег женщина получила в качестве государственных выплат после гибели сына Артема в зоне СВО. Еще 1,5 млн рублей мошенники принудили взять в кредит, в том числе в Сбербанке. На момент передачи уголовного дела в суд Нечаева погасила все взятые по требованию мошенников кредиты.