Как Mavrody. В Казани судят мошенников, укравших у мамы погибшего бойца 12 миллионов

Назимов и Хоралиев, а также их подельники Динар Хасматулин, Тимур Мухситдинов, Шамси Мамедов, а также Андрей Бузыцкий и Владислав Бондарь реализовали стандартные схемы телефонного мошенничества. Их потерпевшими были пенсионеры, которым как в случае с Нечаевыми, которых мошенники пугали взятыми на их имя кредитами или оплаченной в интернете от их имени дорогостоящей бытовой техникой. Среди эпизодов есть случаи, когда подельники в телефонных разговорах с жертвами представлялись «следователями из Москвы». Группа действовала в разных регионах России в 2021–2022 годах, до момента задержания преступников. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Сейчас следствие продолжает вести розыск организаторов преступления.