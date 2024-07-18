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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Китайские ученые обнаружили, чем можно заменить антибиотики

18 июля 2024, 06:33
Проблема классических антибиотиков в том, что они вырабатывают у патогенов резистентность к самим себе. Лекарства же на основе ферментов, производимых вирусами фагов, лишены такого недостатка.

На портале eLife была опубликована статья ученых из КНР, в которой говорится, что был найден новый способ выявлять лизины — ферменты, производимые вирусами фагов во время инфекции, которые обладают антимикробными свойствами.

В научном сообществе существует мнение, что фаговые лизины могут заменить классические антибиотики, так как не вырабатывают у вирусов устойчивость к ним. Но прежде фаговые лизины было очень сложно выявлять, а теперь этот процесс значительно упростился, пишет ИА RuNews24.ru.

Наибольшую эффективность показали лизины PHAb10 и PHAb11. Они не только справляются со множеством патогенов, но и демонстрируют устойчивость к высоким температурам, сохраняя свою эффективность в течение часа даже при нагревании до температуры в 100 градусов.

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