Китайские ученые обнаружили, чем можно заменить антибиотики

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
На портале eLife была опубликована статья ученых из КНР, в которой говорится, что был найден новый способ выявлять лизины — ферменты, производимые вирусами фагов во время инфекции, которые обладают антимикробными свойствами.
В научном сообществе существует мнение, что фаговые лизины могут заменить классические антибиотики, так как не вырабатывают у вирусов устойчивость к ним. Но прежде фаговые лизины было очень сложно выявлять, а теперь этот процесс значительно упростился, пишет ИА RuNews24.ru.
Наибольшую эффективность показали лизины PHAb10 и PHAb11. Они не только справляются со множеством патогенов, но и демонстрируют устойчивость к высоким температурам, сохраняя свою эффективность в течение часа даже при нагревании до температуры в 100 градусов.