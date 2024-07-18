Китайские ученые обнаружили, чем можно заменить антибиотики

В научном сообществе существует мнение, что фаговые лизины могут заменить классические антибиотики, так как не вырабатывают у вирусов устойчивость к ним. Но прежде фаговые лизины было очень сложно выявлять, а теперь этот процесс значительно упростился, пишет ИА RuNews24.ru.