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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В Прикамье коллекторы и МФО стали в 1,5 раза реже давить на должников

Коллекторы и МФО стали реже давить на пермяков с долгами

18 июля 2024, 06:38
Фото: ideogram.ai

В Прикамье коллекторы и МФО стали в 1,5 раза реже давить на должников

Виновных оштрафовали почти на 3 млн рублей.

Коллекторские агентства и микрофинансовые организации стали реже надоедать жителям Прикамья. По статистике ГУ ФССП России по Пермскому краю, в период с января по июнь текущего года с жалобами на некорректную работу таких организации обратились 260 жителей — это в полтора раза меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

По результатам рассмотрения обращений возбуждено 49 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ. Из этого следует, что почти в каждом пятом случае лица, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, нарушают права пермяков.

Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали:

  • превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, а также несоответствие их содержания требованиям законодательства;
  • распространение сведений о должнике и наличии у него просроченной задолженности;
  • некорректное общение и оказание психологического давления.

Всего должностные лица краевой службы судебных приставов рассмотрели 46 административных дел за первые полгода 2024 года. Виновные наказаны штрафами на сумму более 2 млн 895 тыс. рублей. Все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах.

Сейчас в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций находятся 18 юрлиц, зарегистрированных в Прикамье. Но на них пермяки не жаловались. В службе судебных приставов рекомендуют сообщать о незаконных действиях коллекторов через интернет-приемную официального сайта ГУ ФССП России по Пермскому краю или отправить обращение Почтой России.

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#Общество#Приставы#Пермь#Коллекторы#Судебные приставы#Мфо
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