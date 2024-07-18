Коллекторы и МФО стали реже давить на пермяков с долгами

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Коллекторские агентства и микрофинансовые организации стали реже надоедать жителям Прикамья. По статистике ГУ ФССП России по Пермскому краю, в период с января по июнь текущего года с жалобами на некорректную работу таких организации обратились 260 жителей — это в полтора раза меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
По результатам рассмотрения обращений возбуждено 49 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ. Из этого следует, что почти в каждом пятом случае лица, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, нарушают права пермяков.
Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали:
Всего должностные лица краевой службы судебных приставов рассмотрели 46 административных дел за первые полгода 2024 года. Виновные наказаны штрафами на сумму более 2 млн 895 тыс. рублей. Все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах.
Сейчас в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций находятся 18 юрлиц, зарегистрированных в Прикамье. Но на них пермяки не жаловались. В службе судебных приставов рекомендуют сообщать о незаконных действиях коллекторов через интернет-приемную официального сайта ГУ ФССП России по Пермскому краю или отправить обращение Почтой России.