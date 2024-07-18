Коллекторы и МФО стали реже давить на пермяков с долгами

Коллекторские агентства и микрофинансовые организации стали реже надоедать жителям Прикамья. По статистике ГУ ФССП России по Пермскому краю, в период с января по июнь текущего года с жалобами на некорректную работу таких организации обратились 260 жителей — это в полтора раза меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.