На территории Пермского края ожидаются дожди и тепло в ближайшие дни

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:43
В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются грозы. При этом скорость ветра будет слабой, а теплая погода сохранится — днем прогнозируется +21…+26˚ по региону и +22…+24˚ в Перми, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Грозовая активность может сохраниться на всей территории Прикамья, особенно на юге и востоке. Подобный характер погоды обещают до субботы, 20 июля, включительно.
Антициклон с Полярного Урала, который определял погоду в Пермском крае с начала недели, вчера начал разрушаться. Сегодня, 18 июля, он разрушился окончательно. В регион поступила более холодная и нестабильная воздушная масса по высотам со стороны Республики Коми и Архангельской области. Ночью фронтальная зона была задействована над юго-западными районами Прикамья — здесь выпало до 16 мм осадков. Наибольшее количество дождей за минувшую ночь отмечено в Оханске.