На территории Пермского края ожидаются дожди и тепло в ближайшие дни

Антициклон с Полярного Урала, который определял погоду в Пермском крае с начала недели, вчера начал разрушаться. Сегодня, 18 июля, он разрушился окончательно. В регион поступила более холодная и нестабильная воздушная масса по высотам со стороны Республики Коми и Архангельской области. Ночью фронтальная зона была задействована над юго-западными районами Прикамья — здесь выпало до 16 мм осадков. Наибольшее количество дождей за минувшую ночь отмечено в Оханске.