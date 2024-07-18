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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Прикамье до 21 июля ожидаются дожди и теплая погода

На территории Пермского края ожидаются дожди и тепло в ближайшие дни

18 июля 2024, 05:54
Фото: ideogram.ai

В Прикамье до 21 июля ожидаются дожди и теплая погода

В регион поступила более неустойчивая и холодная воздушная масса.

В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются грозы. При этом скорость ветра будет слабой, а теплая погода сохранится — днем прогнозируется +21…+26˚ по региону и +22…+24˚ в Перми, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Грозовая активность может сохраниться на всей территории Прикамья, особенно на юге и востоке. Подобный характер погоды обещают до субботы, 20 июля, включительно.

Антициклон с Полярного Урала, который определял погоду в Пермском крае с начала недели, вчера начал разрушаться. Сегодня, 18 июля, он разрушился окончательно. В регион поступила более холодная и нестабильная воздушная масса по высотам со стороны Республики Коми и Архангельской области. Ночью фронтальная зона была задействована над юго-западными районами Прикамья — здесь выпало до 16 мм осадков. Наибольшее количество дождей за минувшую ночь отмечено в Оханске.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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