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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Обвиняемая в убийстве собственного сына не стала обжаловать арест в СИЗО

Обвиняемая в убийстве собственного сына не стала обжаловать арест в СИЗО

18 июля 2024, 12:36
Фото: properm.ru
Ирина Шатова была задержана сотрудниками полиции и СКР на вторые сутки после убийства девятилетнего ребенка.

Обвиняемая в убийстве собственного сына Ирина Шатова не стала обжаловать арест в СИЗО, стало известно журналисту Properm.ru. Это подтвердили в Ленинском районном суде, никаких документов от защиты женщины, либо от нее самой в инстанцию не поступало. Срок обжалования судебного определения истек.

Интересы Шатовой в суде в минувший понедельник представлял адвокат по назначению Станислав Шуравенков. В суде он просил избрать обвиняемой домашний арест. Накануне со ссылкой на него пермские СМИ сообщали, что он не направлял жалоб на арест и его доверительница не просила об этом. Сегодня он не отвечал на звонки на имеющиеся в открытом доступе номера телефонов.

Также по информации журналиста Properm.ru, расследованием уголовного дела об убийстве ребенка теперь занимается 1-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Туда переданы материалы из следственного отдела по Ленинскому району.

Ирину Шатову в минувший понедельник отправили в СИЗО на два месяца со дня задержания, до 12 сентября. Свою вину она признала после проведения психофизиологического исследования на полиграфе. Шатова была задержана сотрудниками полиции и СКР в технических помещениях отеля в Мотовилихе вечером 13 июля. В этом здании она снимала офис для трейдерской фирмы. До этого она почти двое суток скрывалась от следствия, известно, что она хаотично перемещалась по городу. В день обнаружения чемодана с телом ее сына ее видели в такси поблизости от контейнерной площадки, но, увидев силовиков, она скрылась с места.

Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в Мотовилихинском районе города Перми, путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Убийство#Тело ребенка в чемодане
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