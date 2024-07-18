Обвиняемая в убийстве собственного сына не стала обжаловать арест в СИЗО

Ирину Шатову в минувший понедельник отправили в СИЗО на два месяца со дня задержания, до 12 сентября. Свою вину она признала после проведения психофизиологического исследования на полиграфе. Шатова была задержана сотрудниками полиции и СКР в технических помещениях отеля в Мотовилихе вечером 13 июля. В этом здании она снимала офис для трейдерской фирмы. До этого она почти двое суток скрывалась от следствия, известно, что она хаотично перемещалась по городу. В день обнаружения чемодана с телом ее сына ее видели в такси поблизости от контейнерной площадки, но, увидев силовиков, она скрылась с места.