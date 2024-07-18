ОМК создала новый центр притяжения для туристов с помощью современного искусства

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Published Сегодня, 09:57
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Новый индустриальный стрит-арт-парк — центр притяжения для туристов — открыли на территории одного из старейших предприятий Урала, действующего завода группы ОМК в городе Чусовой Пермского края. Семь известных современных художников исследовали историю региона и предприятия и создали на стенах завода произведения искусства общей площадью около 7 тыс. кв. м. В планах создать ещё несколько муралов на площади 4 тыс. кв. м.
Современные художники, которым близка индустриальная тематика, работают с локальной идентичностью города, историей завода и передают свои впечатления в авторских художественных произведениях. Таким образом, группа ОМК превращает заводскую территорию в современную комфортную и красивую рабочую среду. Стрит-арт-парк наполняет пространство завода новыми смыслами, повышает значимость предприятия в глазах его сотрудников и гостей, знакомит их с современным искусством.
Ранее компания создала первый в России индустриальный стрит-арт-парк на заводе в городе Выкса Нижегородской области. Его открыли в рамках фестиваля современной городской культуры «Выкса-фест». На заводе ОМК в Выксе создали произведения современного искусства такие художники как Эрик Булатов, Миша Most, Владимир Абих, Артем Стефанов, Алексей Лука. Благодаря в том числе индустриальному стрит-арт-парку город сегодня является одним из центров современного искусства и промышленного туризма.
С запуском индустриального стрит-арт-парка на заводе в Чусовом сформируют новый экскурсионный маршрут, в котором промышленный туризм будет сочетаться с ярким современным искусством. Маршрут будет включать в себя знакомство с передовым металлургическим производством и с муралами на заводских цехах. В перспективе компания, объединившись с муниципалитетом, создаст комплексный маршрут, который будет включать в себя посещение природных и культурных мест Чусового и его окрестностей.
Наталия Щербакова-Юницкая, руководитель направления культурных проектов ОМК:
— Группа ОМК, запустившая проект промтуризма «Завод видел» еще в 2018 году, сделала ставку на передовое наукоемкое производство, индустриальное наследие городов и современное искусство. Так мы открываем промышленность для людей, увеличиваем туристический поток в города и регионы, а еще привлекаем новых сотрудников и зажигаем сердца детей — инженеров-металлургов будущего. Индустриальный стрит-арт-парк дополнит собой действующие маршруты промышленного туризма на чусовском заводе ОМК.
Проект в Чусовом курирует основатель бюро «Большое искусство», куратор индустриального стрит-арт-парка в Выксе Ольга Погасова. Художники Чусовского индустриального стрит-арт-парка: