ОМК создала новый центр притяжения для туристов с помощью современного искусства

С запуском индустриального стрит-арт-парка на заводе в Чусовом сформируют новый экскурсионный маршрут, в котором промышленный туризм будет сочетаться с ярким современным искусством. Маршрут будет включать в себя знакомство с передовым металлургическим производством и с муралами на заводских цехах. В перспективе компания, объединившись с муниципалитетом, создаст комплексный маршрут, который будет включать в себя посещение природных и культурных мест Чусового и его окрестностей.