properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

В ходе СВО погиб отец двух детей Евгений Полыгалов из Добрянского округа

Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым

18 июля 2024, 03:51
Фото: 1MI / Администрация Добрянского округа

В ходе СВО погиб отец двух детей Евгений Полыгалов из Добрянского округа

Прощание с мужчиной состоится 18 июля.
Сюжет
Армия

В ходе СВО на Украине 29 мая 2024 года погиб 36-летний уроженец Добрянского округа Евгений Полыгалов. О его гибели стало известно только 17 июля, сообщили в администрации муниципалитета.

Мужчина родился 16 июля в Добрянке. После окончания третьей школы поступил в Профессиональное училище №18 по специальности «Электрогазосварщик», окончил учебное заведение Полыгалов в 2006 году. В 2017 году пермяк получил высшее образование по специальности «Контроль качества» в Уральском государственном экономическом университете.

С ноября 2008 по ноябрь 2009 года Евгений Полыгалов проходил срочную службу, служил командиром отделения зрительной связи ВМФ в звании матрос. После армии работал на предприятиях Добрянки. Контракт с Минобороны мужчина заключил 6 февраля прошлого года. Служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии лейтенант. Указом Президента от 27 мая 2023 года был награжден Медалью «За Отвагу».

«Евгений Александрович был очень смелым, хорошим и добрым человеком. Честным и порядочным. Замечательным отцом, мужем и сыном. Очень любил свою семью. У него остались жена, сын, дочь, родители. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Александровича», — пишут власти округа.

Прощание пройдет 18 июля 2024 года в 11:00 в ДКиС имени В.А Ладугина.

Читайте также:
Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей ШиловОстались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВОВ ходе спецоперации погиб Сергей Лыжин из Лысьвы
#Украина#Армия#Семья#Высшее образование#Сво#Прощание#Гибель#Минобороны#Медаль за отвагу#Награждение#Соболезнования#Добрянское округа#Евгений Полыгалов#Профессиональное училище
Подпишитесь
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки
Вчера, 14:26
Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
Вчера, 15:42
Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95
Вчера, 14:21
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
Вчера, 12:26
В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых
Вчера, 11:44
«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи
Вчера, 13:36