Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым

С ноября 2008 по ноябрь 2009 года Евгений Полыгалов проходил срочную службу, служил командиром отделения зрительной связи ВМФ в звании матрос. После армии работал на предприятиях Добрянки. Контракт с Минобороны мужчина заключил 6 февраля прошлого года. Служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии лейтенант. Указом Президента от 27 мая 2023 года был награжден Медалью «За Отвагу».



«Евгений Александрович был очень смелым, хорошим и добрым человеком. Честным и порядочным. Замечательным отцом, мужем и сыном. Очень любил свою семью. У него остались жена, сын, дочь, родители. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Александровича», — пишут власти округа.