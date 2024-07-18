Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым

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В ходе СВО на Украине 29 мая 2024 года погиб 36-летний уроженец Добрянского округа Евгений Полыгалов. О его гибели стало известно только 17 июля, сообщили в администрации муниципалитета.
Мужчина родился 16 июля в Добрянке. После окончания третьей школы поступил в Профессиональное училище №18 по специальности «Электрогазосварщик», окончил учебное заведение Полыгалов в 2006 году. В 2017 году пермяк получил высшее образование по специальности «Контроль качества» в Уральском государственном экономическом университете.
С ноября 2008 по ноябрь 2009 года Евгений Полыгалов проходил срочную службу, служил командиром отделения зрительной связи ВМФ в звании матрос. После армии работал на предприятиях Добрянки. Контракт с Минобороны мужчина заключил 6 февраля прошлого года. Служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии лейтенант. Указом Президента от 27 мая 2023 года был награжден Медалью «За Отвагу».
«Евгений Александрович был очень смелым, хорошим и добрым человеком. Честным и порядочным. Замечательным отцом, мужем и сыном. Очень любил свою семью. У него остались жена, сын, дочь, родители. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Александровича», — пишут власти округа.
Прощание пройдет 18 июля 2024 года в 11:00 в ДКиС имени В.А Ладугина.