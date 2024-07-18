Пермские шахматисты представят регион на федеральном уровне

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Сегодня шахматный турнир имени гроссмейстера Сергея Карякина состоялся на площадке пермского Штаба общественной поддержки.
«Интересных и красивых партий, конкурентной борьбы, и пусть победит сильнейший», — пожелал всем участникам в приветственном слове мастер.
Турнир разделен на три этапа региональный, федеральный (полуфинал) и финал. Сегодня в первом этапе состязаний приняли участие порядка 30 пермяков от 8 до 92 лет. Среди них были определены 3 победителя в разных возрастных категориях. По результатам соревнований Пермский край в полуфинале представят:
Полуфинал пройдет в онлайн формате и уже среди участников со всей страны определят трех лучших, кто сыграет шахматную партию с Сергеем Карякиным.
Отметим, турнир был проведен по швейцарской системе, при которой пары соперников выбираются жеребьевкой из тех участников, кто имеет на данный момент одинаковое количество очков. Этот принцип начинает действовать со 2 тура, в котором между собой встречаются игроки, выигравшие в первом туре. Аналогично с проигравшими, — они также играют между собой. И так далее до окончания турнира. Никакого выбывания нет. Все участники проводят одинаковое количество партий. В качестве судьи выступил тренер-преподаватель по шахматам Дмитрий Ухов.
«Сейчас все нацелено на то, чтобы спорт стал модным течением. Сегодняшний турнир приурочен к Международному дню шахмат, который празднуют 20 июля. Многие участники друг друга знают, и эта встреча дает им возможность не только показать свои умения и навыки в этом виде спорта, но и просто пообщаться между собой. И, конечно, очень радует, что турнир собрал настолько разновозрастных участников», — отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Савельева.
Организаторами мероприятия выступил Штабы общественной поддержки совместно со Сторонниками «Единой России».