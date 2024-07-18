Пермские шахматисты представят регион на федеральном уровне

Отметим, турнир был проведен по швейцарской системе, при которой пары соперников выбираются жеребьевкой из тех участников, кто имеет на данный момент одинаковое количество очков. Этот принцип начинает действовать со 2 тура, в котором между собой встречаются игроки, выигравшие в первом туре. Аналогично с проигравшими, — они также играют между собой. И так далее до окончания турнира. Никакого выбывания нет. Все участники проводят одинаковое количество партий. В качестве судьи выступил тренер-преподаватель по шахматам Дмитрий Ухов.