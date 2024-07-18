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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Пермяков предупредили о риске выселения из-за долгов из квартир по договорам соцнайма

18 июля 2024, 11:32
Наниматель обязан вовремя оплачивать жилое помещение и коммунальные услуги.

Сотрудники администрации Перми совместно с работниками Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ПАО «Пермэнергосбыт» провели рейд по квартирам, жители которых проживают в них по договорам социального найма, но игнорируют обязанности по оплате коммунальных услуг: отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения. В ходе рейдов должникам были вручены копии судебных приказов о взыскании долга, осуществлен контроль за состоянием приборов учета.

Согласно п. 5 ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае накопления задолженности более шести месяцев наниматели муниципального жилья могут быть выселены в квартиры меньшей площади.

Марина Питиримова, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Договор социального найма позволяет жителям решить так называемый «жилищный вопрос», но прямо предписывает своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, напоминают в «ЭнергосбыТ Плюс». «Если арендаторы игнорируют счета за „коммуналку“, ресурсоснабжающая организация предупреждает их о недопустимости такого финансового поведения. В свою очередь, муниципальные власти вправе применять к должникам меры, предусмотренные законодательством.
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