Пермяков предупредили о риске выселения из-за долгов из квартир по договорам соцнайма

Сотрудники администрации Перми совместно с работниками Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «НОВОГОР-Прикамье» и ПАО «Пермэнергосбыт» провели рейд по квартирам, жители которых проживают в них по договорам социального найма, но игнорируют обязанности по оплате коммунальных услуг: отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения. В ходе рейдов должникам были вручены копии судебных приказов о взыскании долга, осуществлен контроль за состоянием приборов учета.