Политолог: ФРГ сократит помощь Украине вдвое из-за проблем с экономикой

«Люди очень устали, и так продолжать нельзя. В Германии произошел спад экономики, с которым они ранее не сталкивались. Они потеряли второе место среди наиболее крупных экспортеров в пользу Китая. Из Европы и из Германии уходят инвестиции. Это приводит к повышению цен, снижению доходов населения и увеличению недовольства среди людей», — заключил Стаценко.