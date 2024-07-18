Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Политолог Алексей Стаценко рассказал журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня», каковы причины уменьшения поддержки.
По мнению Стаценко, для Вооруженных Сил Украины это сокращение финансирования может стать серьезным ударом и повлиять на боеспособность военных частей.
«Если раньше было выделено восемь миллиардов, то теперь только четыре. Чтобы понять, насколько это мало, нужно посмотреть на другие цифры. Например, фонд оплаты труда украинских военнослужащих составляет около 11 миллиардов. Общий обещанный пакет помощи от Евросоюза — 50 миллиардов. Таким образом, из-за решения Германии Украина лишится значительной части финансирования», — отметил Стаценко.
Он также отметил, что этот бюджет можно рассматривать как признак утомления от финансовой поддержки конфликта на Украине. Германия из-за своих последних шагов застряла в экономических проблемах.
«Люди очень устали, и так продолжать нельзя. В Германии произошел спад экономики, с которым они ранее не сталкивались. Они потеряли второе место среди наиболее крупных экспортеров в пользу Китая. Из Европы и из Германии уходят инвестиции. Это приводит к повышению цен, снижению доходов населения и увеличению недовольства среди людей», — заключил Стаценко.