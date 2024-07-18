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Прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию в Соликамске

Прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию в Соликамске

18 июля 2024, 04:49
Фото: Прокуратура Пермского края
По результатам проверки были внесены представления главе округа и руководителю медицинского учреждения.

В Пермском крае прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию городской стоматологии в Соликамске по ул. Кузнецова, 6. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме того, в ходе оценки доступности объектов социальной инфраструктуры Соликамской прокуратурой на подъездных путях к этой же больнице было обнаружено частичное разрушение дорожного покрытия, что затрудняло проезд и создавало опасность для передвижения пациентов.

В результате проверочных мероприятий прокурором внесены представления главе округа и руководителю медицинского учреждения, которые были удовлетворены. В настоящий момент нарушения устранены: произведено асфальтирование дорожек, на входе в здание установлены поручни и кнопка вызова персонала.

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#Пермский край#Прокуратура#Безопасность#Соликамск#Устранение нарушений#Медицинское учреждение#Доступность объектов
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