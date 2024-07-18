Прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию в Соликамске

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Published Сегодня, 04:49
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В Пермском крае прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию городской стоматологии в Соликамске по ул. Кузнецова, 6. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Кроме того, в ходе оценки доступности объектов социальной инфраструктуры Соликамской прокуратурой на подъездных путях к этой же больнице было обнаружено частичное разрушение дорожного покрытия, что затрудняло проезд и создавало опасность для передвижения пациентов.
В результате проверочных мероприятий прокурором внесены представления главе округа и руководителю медицинского учреждения, которые были удовлетворены. В настоящий момент нарушения устранены: произведено асфальтирование дорожек, на входе в здание установлены поручни и кнопка вызова персонала.