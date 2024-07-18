Прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию в Соликамске

Кроме того, в ходе оценки доступности объектов социальной инфраструктуры Соликамской прокуратурой на подъездных путях к этой же больнице было обнаружено частичное разрушение дорожного покрытия, что затрудняло проезд и создавало опасность для передвижения пациентов.