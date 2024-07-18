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ПСБ расширил офисную сеть в Перми

ПСБ расширил офисную сеть в Перми

18 июля 2024, 11:37
Фото: 1MI
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Новый офис банка соответствует высоким стандартам организации пространства и банковским продуктам.

ПСБ открыл обновленный модернизированный офис в самом центре Перми и мини-офисы для обслуживания зарплатных клиентов на трех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Прикамья.

Официальные церемонии открытия состоялись в рамках визита Олега Минаева, первого заместителя председателя ПСБ, в Пермский край.

«ПСБ поэтапно реализует в регионах концепцию инновационного обслуживания, и наши банковские офисы с учетом самых высоких требований к организации пространства и банковским продуктам становятся местом для решения финансовых вопросов в комфортной и технологичной среде. Кроме того, в рамках приоритетной задачи по поддержке работников ОПК в регионах России, мы развиваем сеть мини-офисов комплексного банковского обслуживания для зарплатных клиентов на территориях крупных предприятий Перми, которые позволяют решать финансовые запросы сотрудников и экономить их время», — отметил Олег Минаев.

Новый современный соответствующий высоким стандартам офис находится на ул. Ленина, 58, в нем нет стеклянных перегородок и стандартных рабочих окон операционистов. В зале клиент может занять удобное место за столиком на диване, получить консультацию по кредитам и сразу подать заявку, оформить дебетовую, кредитную или зарплатную карты, открыть вклад, накопительный счет, выбрать инвестиционную программу, воспользоваться другими банковскими сервисами. В отделении работает ипотечный центр, есть зоны для предпринимателей и премиальных клиентов, зона ожидания, детский уголок, зона самообслуживания с компьютерами .

В мини-офисах на предприятиях его сотрудникам доступны персональные консультации по потребительским кредитам, программам рефинансирования, подача заявок на потребительские кредиты и ипотеку, открытие накопительных счетов или депозитов, оформление зарплатных и кредитных карт. Также специалисты банка помогут подключить и настроить бонусную программу и мобильный банк, а через банкомат можно быстро внести и снять наличные денежные средства.

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