ПСБ расширил офисную сеть в Перми

«ПСБ поэтапно реализует в регионах концепцию инновационного обслуживания, и наши банковские офисы с учетом самых высоких требований к организации пространства и банковским продуктам становятся местом для решения финансовых вопросов в комфортной и технологичной среде. Кроме того, в рамках приоритетной задачи по поддержке работников ОПК в регионах России, мы развиваем сеть мини-офисов комплексного банковского обслуживания для зарплатных клиентов на территориях крупных предприятий Перми, которые позволяют решать финансовые запросы сотрудников и экономить их время», — отметил Олег Минаев.