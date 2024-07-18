С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку

В Перми с января по июнь 2024 года водителям выдано более 50 тыс. постановлений за уклонение от уплаты парковок в центре города. Сумма штрафов сложилась в 69 млн рублей, сообщили «Вкурсе.ру» в Пермской дирекции дорожного движения.