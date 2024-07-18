С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми с января по июнь 2024 года водителям выдано более 50 тыс. постановлений за уклонение от уплаты парковок в центре города. Сумма штрафов сложилась в 69 млн рублей, сообщили «Вкурсе.ру» в Пермской дирекции дорожного движения.
В настоящий момент стоимость платной парковки в краевой столице варьируется от 20 до 40 рублей за час. Штраф за невнесение оплаты за пользование платными парковочными местами составляет 1 тыс. рублей и 2 тыс. рублей за повторное нарушение.