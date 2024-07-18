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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку

С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку

18 июля 2024, 11:03
Фото: 1MI
Всего было выдано более 50 тыс. постановлений за уклонение от уплаты парковок.

В Перми с января по июнь 2024 года водителям выдано более 50 тыс. постановлений за уклонение от уплаты парковок в центре города. Сумма штрафов сложилась в 69 млн рублей, сообщили «Вкурсе.ру» в Пермской дирекции дорожного движения.

В настоящий момент стоимость платной парковки в краевой столице варьируется от 20 до 40 рублей за час. Штраф за невнесение оплаты за пользование платными парковочными местами составляет 1 тыс. рублей и 2 тыс. рублей за повторное нарушение.

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#Пермь#Автомобили#Штрафы#Парковка#Дорожное движение
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