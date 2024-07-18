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Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом

Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом

18 июля 2024, 11:01
Фото: ПОТЕРЯШКИ И НАЙДЕНЫШИ ПЕРМИ / Vk.com
Екатерина из Уинского района приютила потеряшку Майну и нашла ей новых хозяев.

Собаке Майне, которую нашли с запиской от неизлечимо больной хозяйки, подарили новую жизнь. Её новой хозяйкой стала пермячка Наталья, пишет 59.ру

Не так давно на просторах интернета всех потрясла душераздирающая история собаки Майны, которую нашли с ошейником и капсулой с лежащей внутри запиской. Эту записку положила бывшая хозяйка, которая в данный момент не может ухаживать за четвероногой любимицей из-за тяжелой болезни. Спасительницей собаки стала неравнодушная девушка Екатерина из Уинского района, которая поделилась подробностями поиска хозяев.

Девушка проживает в Уинском районе, примерно две недели назад рядом с ее домом поселилась собака и два дня находилась рядом с ним. Екатерина отчетливо поняла — собака ищет хозяев, поскольку она была породистой и с дорогим ошейником.

На второй день она начала скулить, поэтому девушка накормила ее и отправила на улицу, думая, что хозяева заберут ее сами. Однако забирать собаку никто не собирался, поэтому героиня истории отставила ее у себя.

— «Я не понимала, почему с виду домашняя собака, с ошейником могла оказаться так далеко от дома. Она явно пришла из города, но по трассе так далеко дойти бы не смогла. По всем признакам было видно, что она живет в квартире», — рассказала Екатерина.

В этот же день домой пришел сын, который и предложил оставить Майну дома. Однако девушка не согласилась с его предложением, поскольку сама живет в деревне, а сын находится в Москве. Чтобы помочь животному найти новый дом, они написали пост в группу «ПОТЕРЯШКИ И НАЙДЕНЫШИ ПЕРМИ».

Женщина, спасшая Майну, специально не стала раскрывать информацию о обнаруженных деньгах в капсуле: решила, что кто-то может забрать песика ради денег. История стала быстро набирать популярность в интернете, ей начали звонить и писать множество людей, желающих забрать Майну или просто помочь.

Многие желающие предложить помощь появились после того, как девушка из Санкт-
Петербурга предложила оплатить все расходы на ветеринарное обследование. Эта информация поразила Екатерину.

Девушка из культурной столицы заверила: «Я оплачу все, вам лишь нужно свести собаку к ветеринару и предоставить мне чеки».

Екатерина вспоминает, как Майна проводила время на улице под дождем во время очень холодной недели, трепеща от холода. Когда она наконец пустила собачку в дом, приготовила для нее теплый коврик, она видела, что Майна просто не могла согреться.

«Майну действительно необходимо показать ветеринару из-за простуды, вероятно, вызванной циститом. Но в деревне нет специалистов, поэтому собаку придется отвезти на осмотр в Пермь, что находится далеко от места проживания», — рассказывает Екатерина

Екатерина обещает передать тысячу рублей и немного сухих кормов в дополнение.

Девушка удивляется таким щедрым людям. В жизни случается много историй, но встретить такую заботу о собаке… Она буквально сравнила произошедшее с сюжетом из фильма.

«Меня зовут Майна, я не потерялась, а просто ищу новых хозяев! Поскольку моя хозяйка неизлечимо больна! И сейчас не может ухаживать за мной. Пускай найдутся хорошие люди, которые смогут меня приютить». — гласила записка, висящая на ошейнике.

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