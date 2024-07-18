Совет молодежи «ПМУ» подвел итоги работы за I полугодие 2024 года

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2024 года. Молодые активисты предприятия стали организаторами и участниками 14 мероприятий: субботника в ГБУ „Верхне-Курьинский геронтологический центр“, акции „Георгиевская ленточка“, „Дня Победы“ в Совете ветеранов „ПМУ“ и других.
Галина Крапивина, руководитель Совета молодежи, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
— Советы молодежи «Уралхима» ведут свою деятельность сразу в нескольких направлениях. Помимо благотворительных мероприятий, в этом году молодые сотрудники «ПМУ» организовали обучение для актива Совета. В первой половине 2024 года мы часто встречались с подшефными учебными заведениями. Это не только знакомство учащихся с деятельностью предприятия, но и спортивные соревнования.
В конце лета молодые люди отправятся на сплав по одной из рек Пермского края. С сентября учащихся подшефных школы и техникумов ждут экологические акции и спортивные состязания. Волонтеры «ПМУ» во втором полугодии также планируют помочь одному из городских приютов для животных.