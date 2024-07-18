Совет молодежи «ПМУ» подвел итоги работы за I полугодие 2024 года

В конце лета молодые люди отправятся на сплав по одной из рек Пермского края. С сентября учащихся подшефных школы и техникумов ждут экологические акции и спортивные состязания. Волонтеры «ПМУ» во втором полугодии также планируют помочь одному из городских приютов для животных.