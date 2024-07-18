properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Совет молодежи «ПМУ» подвел итоги работы за I полугодие 2024 года

Совет молодежи «ПМУ» подвел итоги работы за I полугодие 2024 года

18 июля 2024, 11:02
Фото: Сергей Королев
Молодые активисты предприятия регулярно участвуют в благотворительных мероприятиях.

Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2024 года. Молодые активисты предприятия стали организаторами и участниками 14 мероприятий: субботника в ГБУ „Верхне-Курьинский геронтологический центр“, акции „Георгиевская ленточка“, „Дня Победы“ в Совете ветеранов „ПМУ“ и других.

Субботник в геронтологическом центре.Субботник в геронтологическом центре.
Субботник в геронтологическом центре.
Фото: Андрей Хузин

Галина Крапивина, руководитель Совета молодежи, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:

— Советы молодежи «Уралхима» ведут свою деятельность сразу в нескольких направлениях. Помимо благотворительных мероприятий, в этом году молодые сотрудники «ПМУ» организовали обучение для актива Совета. В первой половине 2024 года мы часто встречались с подшефными учебными заведениями. Это не только знакомство учащихся с деятельностью предприятия, но и спортивные соревнования.

В конце лета молодые люди отправятся на сплав по одной из рек Пермского края. С сентября учащихся подшефных школы и техникумов ждут экологические акции и спортивные состязания. Волонтеры «ПМУ» во втором полугодии также планируют помочь одному из городских приютов для животных.

#Новости компаний
Подпишитесь
Как Mavrody. В Казани судят мошенников, укравших у мамы погибшего бойца 12 миллионов
Сегодня, 14:11
Обвиняемая в убийстве собственного сына не стала обжаловать арест в СИЗО
Сегодня, 12:36
С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку
Сегодня, 11:03
Адвокат подростка, сжегшего девочку в Октябрьском, оспорит приговор
Сегодня, 07:22
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
Сегодня, 09:28
Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Сегодня, 11:01