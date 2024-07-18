Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:54
Средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае с 9 по 15 июля составила 57,06 рублей, увеличившись на 15 копеек. Стоимость дизельного топлива составила 66,50 рублей, об этом свидетельствуют данные Росстата.
Наибольший рост стоимости за прошедшую неделю наблюдается на бензин марки АИ-92 — 52,64 рублей, его стоимость выросла на 19 копеек. Бензин АИ-95 подорожал на 17 копеек с 57,06 до 57,23 рублей, цена на АИ-98 осталась без изменений — 72,19 рубля.
Пермский край все еще остается лидером по росту цен на топливо среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Средняя цена на бензин в ПФО сложилась в 55,12 рублей, на дизельное топливо — 63,30 рублей.