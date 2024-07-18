Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублей

Наибольший рост стоимости за прошедшую неделю наблюдается на бензин марки АИ-92 — 52,64 рублей, его стоимость выросла на 19 копеек. Бензин АИ-95 подорожал на 17 копеек с 57,06 до 57,23 рублей, цена на АИ-98 осталась без изменений — 72,19 рубля.