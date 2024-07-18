properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

У пермской лисицы выявили бешенство

У пермской лисицы выявили бешенство

18 июля 2024, 14:53
Фото: 1MI
С начала года в Прикамье к врачам с подозрением на бешенство обратились 1322 человека.

В Роспотребназоре называют ситуацию с распространением бешенства в Пермском крае нестабильной. Ежегодно в регионе выявляются случаи данного заболевания.

За 6 месяцев 2024 года после потенциально опасного контакта с животными (укусы, оцарапывания, ослюнения) за медицинской помощью обратилось 1322 человека (показатель — 52,7 на 100 тыс. населения). Это меньше показателя аналогичного периода 2023 года на 42% (2993 человек, 92,1).

За первое полугодие в Прикамье был выявлен один случай бешенства среди животных (лисица), в 2023 году — четыре случая среди животных (одна енотовидная собака и три лисицы).

Бешенство (гидрофобия) — острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Переносчиками инфекции в дикой природе являются плотоядные животные и летучие мыши, в населенных пунктах — домашние плотоядные (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные.

Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном периоде заболевания, или с клинической картиной бешенства. Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.

Механизм передачи возбудителя реализуется путем непосредственного контакта человека с источником инфекции в результате нанесения укуса, ослюнения и других повреждений кожных покровов или наружных слизистых оболочек, возможен также аэрозольный механизм передачи инфекции.

Учёные Пермского Политеха знают, какие места в вашем доме самые грязные
Узнать подробнее
#Общество#Пермь#Правила личной гигиены
Подпишитесь
Как Mavrody. В Казани судят мошенников, укравших у мамы погибшего бойца 12 миллионов
Сегодня, 14:11
Обвиняемая в убийстве собственного сына не стала обжаловать арест в СИЗО
Сегодня, 12:36
С начала года пермяков оштрафовали на 69 миллионов за неоплаченную парковку
Сегодня, 11:03
Адвокат подростка, сжегшего девочку в Октябрьском, оспорит приговор
Сегодня, 07:22
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
Сегодня, 09:28
Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Сегодня, 11:01