У пермской лисицы выявили бешенство

За 6 месяцев 2024 года после потенциально опасного контакта с животными (укусы, оцарапывания, ослюнения) за медицинской помощью обратилось 1322 человека (показатель — 52,7 на 100 тыс. населения). Это меньше показателя аналогичного периода 2023 года на 42% (2993 человек, 92,1).