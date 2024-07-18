У пермской лисицы выявили бешенство

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Роспотребназоре называют ситуацию с распространением бешенства в Пермском крае нестабильной. Ежегодно в регионе выявляются случаи данного заболевания.
За 6 месяцев 2024 года после потенциально опасного контакта с животными (укусы, оцарапывания, ослюнения) за медицинской помощью обратилось 1322 человека (показатель — 52,7 на 100 тыс. населения). Это меньше показателя аналогичного периода 2023 года на 42% (2993 человек, 92,1).
За первое полугодие в Прикамье был выявлен один случай бешенства среди животных (лисица), в 2023 году — четыре случая среди животных (одна енотовидная собака и три лисицы).
Бешенство (гидрофобия) — острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Переносчиками инфекции в дикой природе являются плотоядные животные и летучие мыши, в населенных пунктах — домашние плотоядные (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные.
Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся в инкубационном периоде заболевания, или с клинической картиной бешенства. Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.
Механизм передачи возбудителя реализуется путем непосредственного контакта человека с источником инфекции в результате нанесения укуса, ослюнения и других повреждений кожных покровов или наружных слизистых оболочек, возможен также аэрозольный механизм передачи инфекции.