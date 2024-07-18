Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках

Приговор Вудлэнду был оглашен 4 июля. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, он занимался распространением тайников-закладок с запрещенными веществами. 5 января текущего года мужчина был отправлен в СИЗО.