Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках

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Защита 32-летнего американца Роберта Вудлэнда, жившего в Пермском крае, обжалует приговор Останкинского суда Москвы. В картотеке судов общей юрисдикции города Москвы на прошлой неделе, 12 июля, зарегистрирована апелляционная жалоба. Дата рассмотрения пока не назначена.
Приговор Вудлэнду был оглашен 4 июля. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, он занимался распространением тайников-закладок с запрещенными веществами. 5 января текущего года мужчина был отправлен в СИЗО.
Роберт Вудлэнд родился в Пермском крае, попал в детский дом. В 1993 году он оказался в семье у американских ученых. В Россию вернулся в конце 2020 года. Жил в Подмосковье, преподавал английский язык. У мужчины есть двойное гражданство — России и США.