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Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках

Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках

18 июля 2024, 07:40
Фото: официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Мужчина с 5 января находился в СИЗО, в начале июля суд вынес приговор.

Защита 32-летнего американца Роберта Вудлэнда, жившего в Пермском крае, обжалует приговор Останкинского суда Москвы. В картотеке судов общей юрисдикции города Москвы на прошлой неделе, 12 июля, зарегистрирована апелляционная жалоба. Дата рассмотрения пока не назначена.

Приговор Вудлэнду был оглашен 4 июля. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По версии следствия, он занимался распространением тайников-закладок с запрещенными веществами. 5 января текущего года мужчина был отправлен в СИЗО.

Роберт Вудлэнд родился в Пермском крае, попал в детский дом. В 1993 году он оказался в семье у американских ученых. В Россию вернулся в конце 2020 года. Жил в Подмосковье, преподавал английский язык. У мужчины есть двойное гражданство — России и США.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Наркотики#Приговор
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