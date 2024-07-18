В Ильинском жителей аварийного барака 1918 года оставили ждать расселения 10 лет

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Прокуратура Ильинского района вышла в суд с требованием к муниципалитету ускорить расселение жителей деревянного дома в Чермозе по ул. Трудовая, 2. Перед тем в ведомстве проверили, как администрацией округа исполняются требований жилищного законодательства.
Было установлено, что многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу около пяти лет назад, в 2019 году. Между тем, срок расселения жильцов был определен органом местного самоуправления почти через десять лет: в конце 2028 года.
С учетом технического состояния жилого объекта, который имеет значительный износ, указанный срок не отвечал критериям разумности. Судя по паспорту, этот деревянный дом был возведен в 1918 году и тогда же введен в эксплуатацию. В деревянном двухподъездном бараке восемь квартир.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности установить новый срок отселения жильцов данного дома.
Ильинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Органом местного самоуправления судебное решение исполнено, срок отселения граждан из аварийного дома сокращен. Необходимые работы планируется завершить не позднее конца 2026 года.