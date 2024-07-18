В Междуреченске выпал из окна и погиб 3-летний ребенок

По предварительным данным, ребенок был дома с родителями и двумя братьями в доме на ул. Октябрьской. Когда мать уснула, мальчик слез с кровати и вышел на балкон. Потом он забрался на подоконник и выпал из окна. Очевидцем случившего стала соседка, которая и рассказала о трагедии родителям, сообщает VSE42.Ru.