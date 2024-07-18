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В Междуреченске выпал из окна и погиб 3-летний ребенок

В Междуреченске выпал из окна и погиб 3-летний ребенок

18 июля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В Междуреченске Кемеровской области сегодня ночью, 18 июля, из окна квартиры на девятом этаже выпал 3-летний ребенок. Мальчик упал с высоты девятого этажа.

По предварительным данным, ребенок был дома с родителями и двумя братьями в доме на ул. Октябрьской. Когда мать уснула, мальчик слез с кровати и вышел на балкон. Потом он забрался на подоконник и выпал из окна. Очевидцем случившего стала соседка, которая и рассказала о трагедии родителям, сообщает VSE42.Ru.

Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии, вскоре из-за полученных травм он скончался, рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют причины и условия, которые привели к гибели ребенка. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете.

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#Происшествия#Детский мир
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