В Междуреченске выпал из окна и погиб 3-летний ребенок

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В Междуреченске Кемеровской области сегодня ночью, 18 июля, из окна квартиры на девятом этаже выпал 3-летний ребенок. Мальчик упал с высоты девятого этажа.
По предварительным данным, ребенок был дома с родителями и двумя братьями в доме на ул. Октябрьской. Когда мать уснула, мальчик слез с кровати и вышел на балкон. Потом он забрался на подоконник и выпал из окна. Очевидцем случившего стала соседка, которая и рассказала о трагедии родителям, сообщает VSE42.Ru.
Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии, вскоре из-за полученных травм он скончался, рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют причины и условия, которые привели к гибели ребенка. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете.