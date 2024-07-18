В одном из сел Кузбасса выявили вирус африканской чумы свиней

По словам председателя правительства региона Андрея Панова, владельцы хозяйств купили животных без ветеринарных документов. Когда у поросят проявились признаки заболевания, кузбассовцы не сразу обратились к ветеринару. Как пишет VSE42.Ru, сейчас в селе введены карантинные меры и выставлены карантинные посты.