В одном из сел Кузбасса выявили вирус африканской чумы свиней

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В селе Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа Кузбасса в двух личных подсобных хозяйствах обнаружили поросят, зараженных вирусом африканской чумы свиней.
По словам председателя правительства региона Андрея Панова, владельцы хозяйств купили животных без ветеринарных документов. Когда у поросят проявились признаки заболевания, кузбассовцы не сразу обратились к ветеринару. Как пишет VSE42.Ru, сейчас в селе введены карантинные меры и выставлены карантинные посты.
Найденный вирус африканской чумы опасен только для свиней и диких кабанов. Заболевание не угрожает жизни и здоровью людей и других видов животных.