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В одном из сел Кузбасса выявили вирус африканской чумы свиней

В одном из сел Кузбасса выявили вирус африканской чумы свиней

18 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI
Сейчас в населенном пункте введены карантинные меры.

В селе Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа Кузбасса в двух личных подсобных хозяйствах обнаружили поросят, зараженных вирусом африканской чумы свиней.

По словам председателя правительства региона Андрея Панова, владельцы хозяйств купили животных без ветеринарных документов. Когда у поросят проявились признаки заболевания, кузбассовцы не сразу обратились к ветеринару. Как пишет VSE42.Ru, сейчас в селе введены карантинные меры и выставлены карантинные посты.

Найденный вирус африканской чумы опасен только для свиней и диких кабанов. Заболевание не угрожает жизни и здоровью людей и других видов животных.

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#Происшествия#Общество#Животные#Карантин#Африканская чума свиней#Африканская чума
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