В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В Перми разыскивают пропавшую 21-летнюю Диану Глазову, которая ушла из дома 13 июня около 21:00 по улице Уральской в Мотовилихинском районе города. В настоящее время ее местонахождение неизвестно, как сообщили в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».
Рост девушки приблизительно 170 см, среднее телосложение, карие глаза и каштановые волосы средней длины. Среди особых примет у нее есть родинка на левой стороне носа, шрам на левом предплечье, а также татуировки на руках и ногах.
Она была одета в вязаную кофту темно-синего цвета, белую блузку и длинную джинсовую юбку с разрезом выше колена. Кроме того, она носила белый ремень и кроссовки, а с собой у нее была сумка черного цвета с цепочкой на ручке.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Дианы, просят обратиться по телефону волонтерам по номеру 8-912-880-41-60, информационному координатору Юлии по номеру 8-991-809-77-99 или в полицию по номеру 102.