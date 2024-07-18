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В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах

В Перми ищут 21-летнюю девушку с татуировками на руках и ногах

18 июля 2024, 06:25
Фото: Поисковый отряд «Регион59- поиск пропавших людей» / ВКонтакте properm.ru
Вечером 13 июля она вышла из дома и пропала.

В Перми разыскивают пропавшую 21-летнюю Диану Глазову, которая ушла из дома 13 июня около 21:00 по улице Уральской в Мотовилихинском районе города. В настоящее время ее местонахождение неизвестно, как сообщили в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».

Рост девушки приблизительно 170 см, среднее телосложение, карие глаза и каштановые волосы средней длины. Среди особых примет у нее есть родинка на левой стороне носа, шрам на левом предплечье, а также татуировки на руках и ногах.

Она была одета в вязаную кофту темно-синего цвета, белую блузку и длинную джинсовую юбку с разрезом выше колена. Кроме того, она носила белый ремень и кроссовки, а с собой у нее была сумка черного цвета с цепочкой на ручке.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Дианы, просят обратиться по телефону волонтерам по номеру 8-912-880-41-60, информационному координатору Юлии по номеру 8-991-809-77-99 или в полицию по номеру 102.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Происшествие#Город#Мотовилихинский район#Исчезновение#Пропажа#Диана Глазова#Татуировки
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