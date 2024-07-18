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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона

В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона

18 июля 2024, 10:23
Фото: Google maps
Подрядчик должен будет разработать не менее 13 сценариев для разных праздников.

МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на право выполнения работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасада здания по ул. Ленина, 55, в Перми. Стоимость контракта — 25 млн 227 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется разработать и запрограммировать не менее 13 сценариев для следующих праздников: Новый год, Дент защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и день города, День молодежи, День государственного флага РФ, День знаний, День народного единства, День матери и День конституции.

Работы на объекте следует завершить к 19 ноября 2024 года. Подать заявку на участие в торгах можно до 2 августа, победитель конкурса будет объявлен 7 августа.

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