В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на право выполнения работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасада здания по ул. Ленина, 55, в Перми. Стоимость контракта — 25 млн 227 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется разработать и запрограммировать не менее 13 сценариев для следующих праздников: Новый год, Дент защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и день города, День молодежи, День государственного флага РФ, День знаний, День народного единства, День матери и День конституции.
Работы на объекте следует завершить к 19 ноября 2024 года. Подать заявку на участие в торгах можно до 2 августа, победитель конкурса будет объявлен 7 августа.