В Перми насмерть сбили молодого человека

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Перми в микрорайоне Верхние Муллы насмерть сбили молодого человека. Сообщения об этом появились в группе ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.
Со слов очевидцев, ДТП произошло 17 июля примерно в 23:26. Молодой человек скончался на месте аварии.
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, реанимационные мероприятия не смогли вернуть молодого пермяка к жизни, он погиб.
«Бригада скорой медицинской помощи делала все возможное, чтобы вернуть пациента к жизни, однако все результаты были тщетны. В результате полученных травм он скончался», — цитирует Минздрав Прикамья портал Вкурсе.ру
Сейчас дело о гибели молодого человека передано в пермское ГИБДД для выяснения обстоятельств.
Ранее Вкурсе.ру уже сообщал о том, как в селе Кын Лысьвенского городского округа, 16-летний подросток на мотоцикле сбил пенсионера. Пешехода госпитализировали с многочисленными травмами.