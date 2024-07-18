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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Перми насмерть сбили молодого человека

В Перми насмерть сбили молодого человека

18 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI
ДТП произошло 17 июля в Верхних Муллах.

В Перми в микрорайоне Верхние Муллы насмерть сбили молодого человека. Сообщения об этом появились в группе ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.

Со слов очевидцев, ДТП произошло 17 июля примерно в 23:26. Молодой человек скончался на месте аварии.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, реанимационные мероприятия не смогли вернуть молодого пермяка к жизни, он погиб.

«Бригада скорой медицинской помощи делала все возможное, чтобы вернуть пациента к жизни, однако все результаты были тщетны. В результате полученных травм он скончался», — цитирует Минздрав Прикамья портал Вкурсе.ру

Сейчас дело о гибели молодого человека передано в пермское ГИБДД для выяснения обстоятельств.

Ранее Вкурсе.ру уже сообщал о том, как в селе Кын Лысьвенского городского округа, 16-летний подросток на мотоцикле сбил пенсионера. Пешехода госпитализировали с многочисленными травмами.

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