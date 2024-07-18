В Перми сотрудники Россельхознадзора нашли фантомный детский сад

Судя по открытым данным, по данному адресу в Индустриальном районе Перми действительно находится жилой дом, где на первом этаже расположены почта, МФЦ и другие документы. Поиск в интернете не дает информации о том, что здесь когда-либо располагался детский сад, частный или государственный. Однако, в Перми, в поселке Новые Ляды по адресу ул. Мира, 9 располагается МАДОУ «Детский Сад № 165».