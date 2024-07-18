В Перми сотрудники Россельхознадзора нашли фантомный детский сад

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В июле 2024 года сотрудники Россельхознадзора при мониторинге системы ФГИС ВетИС «Меркурий» выявили неправомерную деятельность на площадке, куда была продана животноводческая продукция. По документам она поступала в детский сад, расположенный по ул. Мира в Перми. Как сообщают в ведомстве, работа детского сада была организована по документам индивидуальным предпринимателем Жанной Штебе.
Для уточнения информации специалисты ведомства выехали по данному адресу, зарегистрированному в ФГИС «ВетИС» компоненте «Цербер». В результате было установлено, что ИП Штебе фактическую деятельность по указанному адресу не осуществляет. Здесь находится жилой дом, на первом этаже располагаются сторонние организации, указывается в официальном релизе ведомства.
Как сообщают в ведомстве, таким образом предприниматель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 12 июля 2024 года ИП вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению.
Судя по открытым данным, по данному адресу в Индустриальном районе Перми действительно находится жилой дом, где на первом этаже расположены почта, МФЦ и другие документы. Поиск в интернете не дает информации о том, что здесь когда-либо располагался детский сад, частный или государственный. Однако, в Перми, в поселке Новые Ляды по адресу ул. Мира, 9 располагается МАДОУ «Детский Сад № 165».