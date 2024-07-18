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Posted 18 июля, 12:30

Published 18 июля, 12:30

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Пермском крае модернизируются пункты весо-габаритного контроля

В Пермском крае модернизируются пункты весо-габаритного контроля

18 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI
Система позволит обеспечить сохранность автодорог и привлечь нарушителей к ответственности.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, в Пермском крае введено в эксплуатацию 13 автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК).

Подведомственное министерству транспорта Пермского края учреждение «Центр безопасности дорожного движения» в ходе эксплуатации пунктов проводит все регламентные работы, предусмотренные производителем. В их число входят своевременно выполненные в установленные сроки метрологические мероприятия (проверка достоверности результатов измерений), а также постоянное поддержание в исправном состоянии динамических информационных табло. Эти табло не являются составляющей частью АПВГК, но служат вспомогательными средствами в работе.

В прошлом году проведена модернизация шести АПВГК, в текущем году проводятся работы по модернизации еще пяти пунктов. В рамках процесса достигается ряд улучшений:

  • обновляется оборудование пунктов на более современное, позволяющее измерять весовые параметры в более широком спектре скоростей движения транспортных средств (от 0 км/ч);
  • шкафы управления и питания в целях препятствия вандализму устанавливаются на более безопасную высоту;
  • места, где расположены пункты, оборудуются дополнительными видеокамерами, которые позволяют учреждению более оперативно отслеживать работоспособность АПВГК и табло расположенных вблизи данных пунктов.

До конца этого года участки, прилегающие к двум АПВГК в Пермском крае, планируется оснастить устройствами и специальным программным обеспечением. Они позволят идентифицировать читаемый государственный регистрационный знак транспортного средства (ГРЗ) на удалении от пункта контроля весогабаритных параметров и сопоставлять автомобили в автоматическом режиме при помощи искусственного интеллекта по визуальным признакам с нечитаемыми и скрытыми номерами. При совпадении машин по визуальным признакам система будет передавать данные должностному лицу, уполномоченному на составление акта о нарушении при проезде такого автомобиля и его фактическом ГРЗ. В других регионах России уже сложилась положительная судебная практика применения таких устройств, сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Проведение данной работы направлено на обеспечение сохранности автодорог, увеличение межремонтных сроков и сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также повышения уровня безопасности дорожного движения. Все штрафы за нарушения поступают в дорожный фонд и расходуются только на содержание, ремонт и улучшение дорог в Пермском крае.

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