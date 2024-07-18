В Пермском крае модернизируются пункты весо-габаритного контроля

До конца этого года участки, прилегающие к двум АПВГК в Пермском крае, планируется оснастить устройствами и специальным программным обеспечением. Они позволят идентифицировать читаемый государственный регистрационный знак транспортного средства (ГРЗ) на удалении от пункта контроля весогабаритных параметров и сопоставлять автомобили в автоматическом режиме при помощи искусственного интеллекта по визуальным признакам с нечитаемыми и скрытыми номерами. При совпадении машин по визуальным признакам система будет передавать данные должностному лицу, уполномоченному на составление акта о нарушении при проезде такого автомобиля и его фактическом ГРЗ. В других регионах России уже сложилась положительная судебная практика применения таких устройств, сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья.