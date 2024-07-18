В Пермском крае модернизируются пункты весо-габаритного контроля

Posted 18 июля, 12:30
Published 18 июля, 12:30
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, в Пермском крае введено в эксплуатацию 13 автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК).
Подведомственное министерству транспорта Пермского края учреждение «Центр безопасности дорожного движения» в ходе эксплуатации пунктов проводит все регламентные работы, предусмотренные производителем. В их число входят своевременно выполненные в установленные сроки метрологические мероприятия (проверка достоверности результатов измерений), а также постоянное поддержание в исправном состоянии динамических информационных табло. Эти табло не являются составляющей частью АПВГК, но служат вспомогательными средствами в работе.
В прошлом году проведена модернизация шести АПВГК, в текущем году проводятся работы по модернизации еще пяти пунктов. В рамках процесса достигается ряд улучшений:
До конца этого года участки, прилегающие к двум АПВГК в Пермском крае, планируется оснастить устройствами и специальным программным обеспечением. Они позволят идентифицировать читаемый государственный регистрационный знак транспортного средства (ГРЗ) на удалении от пункта контроля весогабаритных параметров и сопоставлять автомобили в автоматическом режиме при помощи искусственного интеллекта по визуальным признакам с нечитаемыми и скрытыми номерами. При совпадении машин по визуальным признакам система будет передавать данные должностному лицу, уполномоченному на составление акта о нарушении при проезде такого автомобиля и его фактическом ГРЗ. В других регионах России уже сложилась положительная судебная практика применения таких устройств, сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Проведение данной работы направлено на обеспечение сохранности автодорог, увеличение межремонтных сроков и сроков службы автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также повышения уровня безопасности дорожного движения. Все штрафы за нарушения поступают в дорожный фонд и расходуются только на содержание, ремонт и улучшение дорог в Пермском крае.