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В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники

В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники

18 июля 2024, 03:06
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
По факту инцидента ппроводится проверка.

В Пермском крае была пресечена доставка запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №10, расположенной в поселке Всесвятская Чусовского района. 14 июля, в рамках реализации оперативной информации, на прилегающей территории учреждения был задержан автомобиль с 36-летним и 33-летним жителями региона, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе досмотра машины был обнаружен пакет с зарядными устройствами, две пластиковые бутылки, обмотанные прозрачной липкой лентой. При вскрытии бутылок внутри были найдены пять сотовых телефонов, две пары беспроводных наушников, зарядные устройства, MP3-плеер, картридер, флеш-карта, четыре сим-карты и портативный аккумулятор.

Задержанные рассказали сотрудникам ГУФСИН, что хотели переправить запрещенные предметы в колонию с целью передачи осужденным. О данном инциденте было доложено руководству учреждения. Проводится проверка.

В ГУФСИН напоминают, что передача осужденному средств мобильной связи и иных средств коммуникации и/или обеспечивающих их работу комплектующих к ним запрещено законом. Нарушение законодательства наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
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