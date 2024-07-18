В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники

В ГУФСИН напоминают, что передача осужденному средств мобильной связи и иных средств коммуникации и/или обеспечивающих их работу комплектующих к ним запрещено законом. Нарушение законодательства наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.