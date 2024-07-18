В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Пермском крае была пресечена доставка запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №10, расположенной в поселке Всесвятская Чусовского района. 14 июля, в рамках реализации оперативной информации, на прилегающей территории учреждения был задержан автомобиль с 36-летним и 33-летним жителями региона, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В ходе досмотра машины был обнаружен пакет с зарядными устройствами, две пластиковые бутылки, обмотанные прозрачной липкой лентой. При вскрытии бутылок внутри были найдены пять сотовых телефонов, две пары беспроводных наушников, зарядные устройства, MP3-плеер, картридер, флеш-карта, четыре сим-карты и портативный аккумулятор.
Задержанные рассказали сотрудникам ГУФСИН, что хотели переправить запрещенные предметы в колонию с целью передачи осужденным. О данном инциденте было доложено руководству учреждения. Проводится проверка.
В ГУФСИН напоминают, что передача осужденному средств мобильной связи и иных средств коммуникации и/или обеспечивающих их работу комплектующих к ним запрещено законом. Нарушение законодательства наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.