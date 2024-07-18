В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время

Тем, кто нарушит тишину во время «тихого часа», грозит штраф: юридическим лицам — до 50 тыс. рублей, физическим лицам — до 3 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что региональными депутатами уже было рассмотрено такое предложение, однако большинство эту идею так и не поддержали.