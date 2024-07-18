В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Депутаты Заксобрания Прикамья разработали законопроект о введении административной ответственности за нарушение тишины в дневное время, с 13:00 до 15:00. Информацию об этом сообщил ИА «Текст».
Тем, кто нарушит тишину во время «тихого часа», грозит штраф: юридическим лицам — до 50 тыс. рублей, физическим лицам — до 3 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что региональными депутатами уже было рассмотрено такое предложение, однако большинство эту идею так и не поддержали.
На данный момент на территории Пермского края нельзя шуметь с 22:00 до 07:00 по будням и с 22:00 до 09:00 в выходные дни.