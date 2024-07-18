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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время

В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время

18 июля 2024, 09:28
Фото: Google maps
Нарушителям грозит штраф.

Депутаты Заксобрания Прикамья разработали законопроект о введении административной ответственности за нарушение тишины в дневное время, с 13:00 до 15:00. Информацию об этом сообщил ИА «Текст».

Тем, кто нарушит тишину во время «тихого часа», грозит штраф: юридическим лицам — до 50 тыс. рублей, физическим лицам — до 3 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что региональными депутатами уже было рассмотрено такое предложение, однако большинство эту идею так и не поддержали.

На данный момент на территории Пермского края нельзя шуметь с 22:00 до 07:00 по будням и с 22:00 до 09:00 в выходные дни.

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#Пермский край#Штрафы#Депутаты#Законодательство#Законопроект#Прикамье#Административная ответственность#Тишина
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