В Прикамье на время отключат телевидение и радио

Во вторник, 23 июля, с 9.00 до 18.00 на телебашне в Перми будут организованы профилактические работы, из-за чего вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет проводиться с пониженной мощностью, вплоть до полного пропадания сигнала. Теле- и радиосигнал может быть потерян в Перми, Пермском, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах.