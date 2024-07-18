В Прикамье на время отключат телевидение и радио

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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На следующей неделе на нескольких территориях Пермского края пройдут кратковременные отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ).
Во вторник, 23 июля, с 9.00 до 18.00 на телебашне в Перми будут организованы профилактические работы, из-за чего вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет проводиться с пониженной мощностью, вплоть до полного пропадания сигнала. Теле- и радиосигнал может быть потерян в Перми, Пермском, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах.
С 22 по 25 июля кратковременные перерывы в теле- и радиовещании могут произойти в Гремячинске, Куединском районе, Октябрьском, Горнозаводском, Очерском и Коми-Пермяцком округах.