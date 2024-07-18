properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Прикамье на время отключат телевидение и радио

В Прикамье на время отключат телевидение и радио

18 июля 2024, 05:21
Фото: 1MI
Потеря теле- и радиосигнала может коснуться нескольких территорий региона.

На следующей неделе на нескольких территориях Пермского края пройдут кратковременные отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ).

Во вторник, 23 июля, с 9.00 до 18.00 на телебашне в Перми будут организованы профилактические работы, из-за чего вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет проводиться с пониженной мощностью, вплоть до полного пропадания сигнала. Теле- и радиосигнал может быть потерян в Перми, Пермском, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах.

С 22 по 25 июля кратковременные перерывы в теле- и радиовещании могут произойти в Гремячинске, Куединском районе, Октябрьском, Горнозаводском, Очерском и Коми-Пермяцком округах.

Читайте также:
В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублейПрокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию в СоликамскеВ пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
#Пермский край#Гремячинск#Коми-пермяцкий округ#Горнозаводск#Профилактические работы#Куединский район#Сигнал#Телевещание#Радиовещание#Пониженная мощность#Перерывы#Октябрьский округ#Очерский округ
Подпишитесь
Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках
Сегодня, 07:40
Адвокат подростка, сжегшего девочку в Октябрьском, оспорит приговор
Сегодня, 07:22
Прокуратура установила отсутствие беспрепятственного доступа к зданию в Соликамске
Сегодня, 04:49
На территории Пермского края ожидаются дожди и тепло в ближайшие дни
Сегодня, 05:54
«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи
Вчера, 13:36